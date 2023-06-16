Антон Силуанов и Герман Греф протестировали новую Lada Aura

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Сбербанка Герману Греф протестировать новый автомобиль Lada Aura стоимостью более 2 млн руб.

Вначале Антон Силуанов в сопровождении Максима Соколова проехал вокруг гостиницы Airportcity plaza. При повторном тестовом проезде у Германа Грефа машина не завелась, сообщает корреспондент «Ъ».

«Сломали машину»,— сказал Герман Греф. «Ну что делать, прототип»,— ответил господин Соколов. После этого за руль снова сел господин Силуанов, и машина завелась. «Вот что значит настоящий министр»,— сказал глава АвтоВАЗа, диалог приводит «Фонтанка».

Как позднее пояснили в АвтоВАЗе, после первой остановки машину оставили с включенной передачей. «Сработала защита: она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение»,— объяснил «РИА Новости» представитель компании.

Позднее Антон Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных служебных авто.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров, а ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Максим Соколов говорил, что стоимость Lada Aura «будет существенно выше 2 млн руб.». В компании считают, что автомобиль будет востребован в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников в регионах.

Лусине Баласян