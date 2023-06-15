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Коммерсантъ FM
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«Автодор» работает над проектом трассы в обход Каспия

Госкорпорация «Автодор» и правительство работают над проектом автомобильной трассы в обход Каспийского моря, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, рассматриваются восточный и западный варианты.

«Мы как раз рассматриваем в большом сообществе или западный, или восточный обход. Обсуждаем на площадке правительства РФ. Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного, и восточного обхода Каспия»,— сказал господин Петушенко «РИА Новости».

Вячеслав Петушенко добавил, что окончательное решение о строительстве трассы еще не принято. Он отметил, что работы по технико-экономическому обоснованию проекта пока не начинались.

В январе после визита премьера России Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что Россия и Туркменистан обсуждают строительство автомагистрали на побережье Каспийского моря.

Олеся Павленко

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