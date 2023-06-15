Авторынок корректирует ценники

Дилеры заметно снизили цены на некоторые авто, ввезенные по параллельному импорту. Например, Hyundai Santa Fe, импортированный из Казахстана, в мае стоил 4,6 млн руб., а в июне подешевел на 100 тыс. руб. Стоимость других популярных моделей упала сразу на 500 тыс. руб., выяснил портал Autonews. С чем это связано? И можно ли ждать падения и дальше? Об этом — Даниил Бабкин.

Ценник на машины, ввезенные по параллельному импорту, переписывается регулярно. И в последнее время, в основном, увеличивается, учитывая, что рубль за полгода ослаб на 30%. Но в июне многие модели, напротив, подешевели. Например, Hyundai Bayon, которые впервые привезли только пару месяцев назад, теперь готовы продать не за 2,5 млн руб., а за 2,45 млн руб. Значительно сильнее снизилась цена на более узнаваемые модели, например, Toyota Camry, рассказала замглавного редактора портала Autonews Алина Распопова:

«Речь идет о машинах, которые еще остались с прежних запасов, например, Volkswagen Polo хэтчбек. Он стоил 2, 31 млн руб., теперь — 2,15 млн руб. у одного из дилеров. Еще один пример: Toyota Camry значительно подешевела с 4,5 млн руб. на 500 тыс. Toyota Avalon стоила 4, 8 млн руб. теперь — 4, 35 млн руб.».

Неужели дело в том, что люди, наконец, не готовы покупать Camry за 4,5 млн руб., и поэтому дилеры снижают цены? Собеседники “Ъ FM” говорят, что это одно из объяснений, но есть и другое. Раньше, когда машины шли в Россию официально, импортеры могли расплатиться с производителями уже после того, как продали их. Сейчас это невозможно, и компаниям нужны живые деньги на руках, чтобы закупать новые модели. Поэтому дилеры могут делать скидку, чтобы получить нужные средства прямо сейчас, говорит учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Здесь может быть одно объяснение». Например, эти автомобили были заказаны в прошлом году по хорошему курсу, они доехали, а продажи не пошли. У дилера есть часть для скидки, чтобы вернуть в оборот кэш и заказать уже новые модели. Потому что в кредит нам нигде ничего не продают, нужны реальные живые деньги, чтобы заказать новые машины. Выходят новые модели, надо обновлять склады».

Но дальше больших и постоянных скидок не будет, считают эксперты. В 2022 году иномарки подорожали на 40%, в этом году ситуация лучше, но по некоторым моделям инфляция все равно двузначная. Дальнейший рост неизбежен, но его немного сдержит низкая покупательная способность, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Экономические составляющие, которые влияют на цены, сейчас не очень хорошие. Курс рубля снижается. Сегодня значительная часть машин ввозиться из Объединенных Арабских Эмиратов, восточных стран, за доллары, а также часть завозится еще из Китая за юани. И в том, и в другом случае курс рубля ослабляется, что и вызывает подорожание. Рост цен все-таки состоится, но он не может галопировать, потому что рынок выдохся».

Зато продажи на вторичке только растут. В мае они превысили 500 тыс. машин, что стало рекордом с декабря 2021-го. Нехватку новых авто компенсируют импортом старых. “Ъ” выяснил, что в мае в Россию ввезли больше 50 тыс. машин старше трех лет.

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