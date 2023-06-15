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Коммерсантъ FM
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Авторынок корректирует ценники

Почему уменьшилась стоимость некоторых машин

Дилеры заметно снизили цены на некоторые авто, ввезенные по параллельному импорту. Например, Hyundai Santa Fe, импортированный из Казахстана, в мае стоил 4,6 млн руб., а в июне подешевел на 100 тыс. руб. Стоимость других популярных моделей упала сразу на 500 тыс. руб., выяснил портал Autonews. С чем это связано? И можно ли ждать падения и дальше? Об этом — Даниил Бабкин.

Ценник на машины, ввезенные по параллельному импорту, переписывается регулярно. И в последнее время, в основном, увеличивается, учитывая, что рубль за полгода ослаб на 30%. Но в июне многие модели, напротив, подешевели. Например, Hyundai Bayon, которые впервые привезли только пару месяцев назад, теперь готовы продать не за 2,5 млн руб., а за 2,45 млн руб. Значительно сильнее снизилась цена на более узнаваемые модели, например, Toyota Camry, рассказала замглавного редактора портала Autonews Алина Распопова:

Будет ли пользоваться спросом новая «Волга»

Будет ли пользоваться спросом новая «Волга»

«Речь идет о машинах, которые еще остались с прежних запасов, например, Volkswagen Polo хэтчбек. Он стоил 2, 31 млн руб., теперь — 2,15 млн руб. у одного из дилеров. Еще один пример: Toyota Camry значительно подешевела с 4,5 млн руб. на 500 тыс. Toyota Avalon стоила 4, 8 млн руб. теперь — 4, 35 млн руб.».

Неужели дело в том, что люди, наконец, не готовы покупать Camry за 4,5 млн руб., и поэтому дилеры снижают цены? Собеседники “Ъ FM” говорят, что это одно из объяснений, но есть и другое. Раньше, когда машины шли в Россию официально, импортеры могли расплатиться с производителями уже после того, как продали их. Сейчас это невозможно, и компаниям нужны живые деньги на руках, чтобы закупать новые модели. Поэтому дилеры могут делать скидку, чтобы получить нужные средства прямо сейчас, говорит учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Здесь может быть одно объяснение». Например, эти автомобили были заказаны в прошлом году по хорошему курсу, они доехали, а продажи не пошли. У дилера есть часть для скидки, чтобы вернуть в оборот кэш и заказать уже новые модели. Потому что в кредит нам нигде ничего не продают, нужны реальные живые деньги, чтобы заказать новые машины. Выходят новые модели, надо обновлять склады».

Но дальше больших и постоянных скидок не будет, считают эксперты. В 2022 году иномарки подорожали на 40%, в этом году ситуация лучше, но по некоторым моделям инфляция все равно двузначная. Дальнейший рост неизбежен, но его немного сдержит низкая покупательная способность, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

Как серые поставки машин влияют на российский рынок

Как серые поставки машин влияют на российский рынок

«Экономические составляющие, которые влияют на цены, сейчас не очень хорошие. Курс рубля снижается. Сегодня значительная часть машин ввозиться из Объединенных Арабских Эмиратов, восточных стран, за доллары, а также часть завозится еще из Китая за юани. И в том, и в другом случае курс рубля ослабляется, что и вызывает подорожание. Рост цен все-таки состоится, но он не может галопировать, потому что рынок выдохся».

Зато продажи на вторичке только растут. В мае они превысили 500 тыс. машин, что стало рекордом с декабря 2021-го. Нехватку новых авто компенсируют импортом старых. “Ъ” выяснил, что в мае в Россию ввезли больше 50 тыс. машин старше трех лет.

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