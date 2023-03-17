Главные новости к утру 17 марта

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле трехсторонних договоренностей глав Армении, Азербайджана и РФ.

CNN: власти США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море беспилотника. Россия извлекла обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire за $150 млн. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования за $150 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Проект российской модификации мобильной ОС Android, который сейчас обсуждают IT-компании и Минцифры, вскоре будет представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Наиболее заинтересованной стороной участники рынка называют VK, отвечающего за магазин приложений RuStore. К дискуссии также привлечены «Яндекс» и «Сбер». О том, кому и зачем нужна новая ОС.

В чувашской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Глава Чувашской республики Олег Николаев подписал указ о введении карантина в деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Ранее в населенном пункте были выявлены два случая заражений сибирской язвой.

Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки для уточнения военно-учетных специальностей.Военные комиссариаты республики Марий Эл проводят раздачу повесток «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов», сообщила пресс-служба правительства региона. Это шестой субъект РФ, в котором сообщается о раздаче повесток для уточнения данных.

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила ТАСС, что в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на хлопки. Позднее ведомство сообщило агентству, что стрельба велась из охолощенного оружия.

Индонезия не предпринимает шагов к ужесточению визового режима для россиян. Об этом сообщили в посольстве Индонезии на фоне заявления губернатора индонезийского острова Бали Ваяна Костера, который предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима.

Суд в Хабаровске приговорил военного к условному сроку за распространение фейков об армии. Хабаровский гарнизонный военный суд в четверг вечером вынес приговор участвовавшему в специальной военной операции военнослужащему Даниилу Фролкину. Летом 2022 года он заявил «Важным историям» (учредитель издания — IStories fonds — включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) о том, что застрелил мирного жителя в селе Андреевка Киевской области.

О предстоящих 17 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».