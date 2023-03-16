Путин обсудил с Алиевым трехсторонние договоренности с Арменией

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле трехсторонних договоренностей глав Армении, Азербайджана и РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, господин Путин и господин Алиев обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе, добавили в Кремле.

13 марта президент России и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили реализацию трехсторонних договоренностей, в том числе обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе.

12 декабря 2022 года азербайджанские общественники заблокировали Лачинский коридор, обеспечивающий сухопутную связь Армении и Нагорного Карабаха, который со всех сторон окружают войска Азербайджана. Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии. 5 марта в районе Хайпалу недалеко от Лачинского коридора автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов Азербайджана, обстреляли военные Азербайджана. В ходе перестрелки погибли пять карабахских военных, находившихся в машине, и двое азербайджанских солдат.

Ранее сегодня, 16 марта, представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Россия — это гарант безопасности Нагорного Карабаха». По ее словам, все обязательства РФ четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. «Нужно просто открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет наша сторона, а какие — нет»,— подчеркнула госпожа Захарова. Стоит отметить, что никаких упоминаний о гарантиях со стороны России в отношении Карабаха в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет.

14 марта господин Пашинян дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке мирного договора с Азербайджаном и о многих других вопросах. Среди прочего он заверил: хотя в отношениях с Москвой «есть проблемы», ни о каком кризисе говорить не приходится. Коснулся премьер и непростых отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): по его словам, это не Армения намерена выйти из блока, а «ОДКБ выходит из Армении», что не может не беспокоить Ереван.

Подробнее о пресс-конференции премьер-министра Армении — в материале «Премьер Армении выступил многовекторно».

Эрдни Кагалтынов