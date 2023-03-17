Наш гордый — варяг

По данным “Ъ”, проект российской модификации мобильной ОС Android, который сейчас обсуждают IT-компании и Минцифры, вскоре будет представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Наиболее заинтересованной стороной участники рынка называют VK, отвечающего за магазин приложений RuStore. К дискуссии также привлечены «Яндекс» и «Сбер», уже имеющие опыт использования открытого кода Android. Но взгляды компаний на проект сильно различаются, а затраты на него обещают быть значительными. “Ъ” разбирался, кому и зачем нужна новая ОС и какой она может быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала года российские власти и участники IT-рынка начали обсуждать проект отечественной мобильной экосистемы на базе открытого общедоступного кода Android. Фактически речь идет о модифицированной версии ОС от Google. Источники “Ъ”, знакомые с инициативой, говорят, что проект «формирует и курирует» Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры, весной его планируется представить профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Необходимость проекта в отрасли объясняют тем, что после начала военных действий на Украине многие приложения российских разработчиков были удалены из зарубежных магазинов, функционал последних стал ограничен для пользователей из РФ, а некоторые отечественные производители устройств столкнулись с отказами Google в лицензировании их сервисов (например, для обеспечения геолокации), поясняют источники “Ъ”.

C начала года, по словам собеседников “Ъ”, по поводу новой ОС уже прошли два совещания. Ни них присутствовали представители VK, «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома» и подконтрольных ему «Открытых мобильных платформ» (разработчик ОС «Аврора»), отечественных производителей потребительской электроники («Аквариус», F+ tech и другие), а также разработчиков других российских ОС: «Лаборатории Касперского» (KasperskyOS), ГК «Астра» (Astra Linux), «Базальт СПО» (Alt Linux), НТЦ ИТ РОСА (ОС РОСА) и «Ред Софт» («Ред ОС»).

О том, что Минцифры предложило VK, «Яндексу», Сбербанку и «Ростелекому» учредить совместную структуру для проекта ОС на базе Android, стало известно в конце прошлого года (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года). «Нам известно о работе, которую ведет бизнес-сообщество»,— подтвердили “Ъ” в аппарате Дмитрия Чернышенко. В Минцифры не предоставили комментарий.

Наиболее заинтересованной стороной проекта, по словам источников, выступает VK. Компания в 2022 году запустила магазин Android-приложений RuStore и связанный с ним набор сервисов — в частности, для платежей и push-уведомлений. Минцифры, под чьей эгидой разрабатывается RuStore, планирует обязать производителей телефонов интегрировать магазин в систему, причем так, чтобы фоновые сервисы работали и при отключении RuStore пользователем (см. “Ъ” от 9 марта). При этом VK, как говорят источники “Ъ”, не хочет инвестировать собственные средства в разработку полного аналога системных сервисов от Google. В целом, по словам собеседников “Ъ”, участники совещаний говорили о необходимости для этого господдержки.

Проект еще не оформлен документально и состав участников не определен, уточнил один из собеседников “Ъ”: «Стороны приводят аргументы за или против, в основном опасаясь, что проект потребует значительных затрат бизнеса». Об этом, по его словам, на совещаниях говорили представители «Яндекса» и Сбербанка. В Сбербанке уточнили “Ъ”, что у компании уже есть линейка умных устройств, которая работает на собственной ОС «Салют ТВ», разработанной на базе операционной системы с открытым исходным кодом (AOSP). В «Яндексе» не ответили “Ъ”.

Против проекта выступает «Ростелеком», который еще надеется заинтересовать производителей устройств в ОС «Аврора». Хотя в конце 2022 года Минцифры исключило из программы цифровой трансформации средства в размере 22 млрд руб., которые планировалось направить на «Аврору» в ближайшие два года, «Ростелеком» намерен развивать ОС за свой счет. Сейчас компания сотрудничает, например, с производителем «Аквариус», который в середине марта заявил, что запустил массовое производство «КПК в форм-факторе смартфона» на базе этой ОС. В «Ростелекоме» и «Аквариусе» отказались от комментариев.

Исполнительный директор F+ tech (производит смартфоны, планшеты и другую электронику) Михаил Волков сказал, что у компании есть опыт сотрудничества с российскими разработчиками ОС «Аврора» и РОСА для серийного выпуска устройств для корпоративных и госзаказчиков, вопрос об использовании Android он оставил без ответа. В «Базальт СПО» заявили, что не присутствовали на подобном совещании. В «Ред Софт», ГК «Астра», НТЦ ИТ РОСА отказались от комментариев.

Отделяй и властвуй

Android в том виде, в котором он представлен на большинстве телефонов, представляет собой комбинацию из свободных и несвободных компонентов. Основной код распространяется под свободной лицензией в рамках AOSP, а компоненты Google (Google Mobile Services, или GMS) — это закрытое ПО, которое предоставляется производителям устройств только по соглашению с корпорацией. К закрытому ПО от Google относятся «Play Маркет», пользовательские программы (Gmail, YouTube и т. п.), сервисы для отправки push-уведомлений, платежей внутри приложений и аналитики.

Авторы приложений вправе создавать программы, которые не полагаются на GMS. Но Google еще с 2012 года начала развивать часть функций, традиционно считающихся системными (например, геолокацию), как часть GMS, а не AOSP. По данным самой Google, 70–80% приложений, опубликованных в «Play Маркете» по состоянию на апрель 2022 года, используют хотя бы один интерфейс (API) GMS, говорится в отчете британского Управления по конкуренции и рынкам.

Производители телефонов могут производить устройства, используя лишь открытый код AOSP или его модифицированные версии, называемые «форками» (от англ. fork — «ответвление»). Но, лицензируя GMS у Google, производитель лишается права выпускать телефоны на «форках» Android.

Как Google борется с конкурентами Правила игры Google позиционирует свое противодействие «форкам» как способ «обеспечить согласованный опыт для разработчиков, производителей и пользователей». Именно с таким обоснованием компания в 2012 году вынудила Acer отказаться от планов выпустить в Китае телефон на Aliyun OS от Alibaba, способной запускать приложения для Android. На системы, не связанные с Android, запрет со стороны Google не распространяется. В 2010-х годах этим пользовались, в частности, HTC (выпускала телефоны на Windows Phone параллельно с устройствами на Android) и Samsung (разрабатывал собственную ОС Tizen; сейчас используется только на телевизорах компании). Условия, которые Google ставит лицензиатам своих сервисов, не раз становились причиной претензий антимонопольных регуляторов. В частности, Комиссия по конкуренции Индии (CCI) в 2021 году обязала Google изменить правила лицензирования компонентов для Android. В январе 2023 года, после неудачной попытки оспорить решение регулятора в Верховном суде, Google сообщила, что позволит производителям выбирать приложения для предустановки и выпускать «форки» Android. Но особые правила действуют только при подписании отдельного регионального соглашения, и устройства можно будет продавать только в Индии, уточняет The Times of India.

У некоторых крупных компаний, конкурирующих с Google в области мобильной техники, есть опыт создания систем на основе AOSP без использования GMS. Так, в 2013 году Nokia параллельно с переходом на Windows Phone выпускала линейку бюджетных смартфонов Nokia X на модифицированной версии Android. В РФ они продавались с сервисами Nokia и «Яндекса». Amazon до сих пор разрабатывает Fire OS для планшетов и телевизионных приставок.

Такой опыт был и у «Яндекса». В 2014 году он представил «Яндекс.Kit» — версию Android со своими встроенными сервисами. Система устанавливалась на один из вариантов телефона Huawei Honor 3 (бренд Honor отделился от Huawei в 2020 году), а также устройства российских Explay, DEXP и Smarto. В «Яндексе», однако, позиционировали разработку не как «форк» Android, а как набор сервисов для производителей.

Проект «Яндекс.Kit» был закрыт в 2015 году. Выпущенный в 2018 году «Яндекс.Телефон» был единственным с тех пор устройством, поставлявшимся с модификацией Android от «Яндекса». В случае с «Яндекс.Телефоном», однако, речь шла об одобренной Google сборке Android, и сервисы Google и «Яндекса» сосуществовали в системе. Это стало возможным благодаря мировому соглашению Google с Федеральной антимонопольной службой, по которому производители устройств вправе предустанавливать любые приложения на продающиеся в России телефоны. Из двух ключевых компонентов «Яндекс.Kit» — магазина приложений и интерфейса главного экрана — к 2023 году сохранился только последний («Яндекс.Лончер»).

«Яндекс» и «СалютДевайсы» (бренд SberDevices) также используют модифицированные версии Android в своих устройствах умного дома. «Яндекс» не афиширует установку системы от Google в колонках и ТВ-приставках, однако то, что некоторые из них работают на Android версий 9–12, упоминается в нотификациях ФСБ на товары. Система на базе AOSP применяется и в приставках SberBox, причем в 2022 году приставки получили официальную возможность использовать Android-программы посредством установочных пакетов APK.

Выбор AOSP в качестве платформы для умных устройств зачастую обусловлен совместимостью с широким диапазоном аппаратного обеспечения, а также тем, что «принципы разработки под Android распространены максимально широко», пояснил представитель департамента R&D дизайн-хауса notAnotherOne.

Использование AOSP, по его словам, позволяет лучше защитить интеллектуальную собственность, так как система распространяется по лицензии Apache 2.0: «Если вы выпускаете устройство под управлением AOSP, но можете свободно модифицировать исходный код и распространять их со всеми изменениями в ОС». В случае с системами на базе Linux, которые распространяются по лицензии GPL (обязывает распространять производные труды под той же лицензией), «защита интеллектуальной собственности в коммерческом продукте может стать проблемой».

Источник “Ъ” на рынке потребительской электроники при этом не наблюдает взаимодействия «Яндекса» и SberDevices в области Android-разработки: «Думаю, что никаких коопераций по этой теме между ними нет, и принцип not invented here (непринятия чужой разработки.— “Ъ”) господствует».

На своей платформе

«Яндекс» и VK, несмотря на отсутствие системного софта для мобильных устройств, продолжали наращивать присутствие в Android, в том числе за счет закона о предустановке российского ПО на телефоны, вступившего в силу в апреле 2021 года. Компании стали основными бенефициарами закона: из 16 приложений для Android, входивших в перечень к началу военных действий на Украине, четыре принадлежали «Яндексу», семь — VK (до октября 2021 года называлась Mail.ru Group).

Некоторые из них, например основное приложение «Яндекса» (в сентябре 2022 года переделано в «Яндекс Старт»), устанавливались на телефоны и раньше в рамках договоренностей с вендорами. С тех пор правительство незначительно редактировало перечень, в частности обязав предустанавливать «VK Мессенджер» вместо принадлежащего тому же VK ICQ, однако такие компании, как Samsung, перестали производить телефоны с адаптированным под РФ системным ПО.

Но теперь действующие мобильные платформы в России становятся «ограниченно годными», считает ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Предстать перед их возможным локдауном без неидеального, но все же работающего варианта будет опрометчиво». Он полагает, что в случае невозможности работы стандартного Android в России китайские производители, например BBK и Xiaomi, могут адаптировать устройства под новый «форк».

Господин Вильянов сомневается, что крупные компании объединят разработки в области системного ПО, в том числе из-за разных принципов работы. Однако, отмечает он, «можно представить», что каждый будет отвечать за свои задачи: «VK с его RuStore — за коммерческую часть, "Яндекс" же сможет применять опыт создания оболочки для системы». В VK “Ъ” уточнили, что в RuStore уже доступны сервис push-уведомлений, биллинг и платежные SDK (монетизация), GEO SDK (геосервисы): «В ближайшее время набор технологий будет расширен».

RuStore может стать полноценным магазином, а не просто каталогом приложений только при его интеграции в ОС на правах основной площадки, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Если своей ОС нет, то все, что остается делать,— пугать производителей требованиями о предустановке». При этом он отмечает, что для того, чтобы такая система могла конкурировать с существующими, «нужно не просто повторить их функциональность, а разработать нечто лучшее».

Судя по всему, ролевая модель для участников проекта — Huawei с его Harmony OS, призванной снизить зависимость от Google, отмечает сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб: «И пока Harmony OS — едва ли не единственный относительно успешный проект. MeeGo, Sailfish, Tizen, Nokia X Platform, PureOS, Plasma Mobile и еще множество ОС стали нишевыми решениями, поддерживаются волонтерами или вовсе канули в прошлое».

Пока сложно оценить, сколько времени потребует разработка продукта, говорит господин Голуб: создание Harmony, например, началось в 2016 году, и лишь три года спустя ее представили миру: «Первое мобильное устройство на этой оси появилось и вовсе лет через пять. Минимально жизнеспособную версию ОС можно запустить в течение двух лет. Но пока старту полноценной разработки мешает отсутствие проектного плана, распределения зон ответственности и управляющей структуры». Вопрос, подчеркивает эксперт, заключается в том, смогут ли участники консорциума довести настолько глобальную разработку до конца и не разойтись во взглядах: «Известны случаи, когда крупные игроки, имея все ресурсы, останавливали проекты, не сумев преодолеть разногласия».

На первую версию Harmony у Huawei ушли десятки миллионов долларов, уточняет господин Голуб. Для версии 2.0 привлекали разработчиков со всего мира, а на продвижение выделили $200 млн. Запуская магазин приложений App Gallery, Huawei также субсидировала разработчиков, чтобы те переносили свои сервисы: «Инвестиции в проект отечественной ОС потребуются чувствительные, хотя и посильные для заявленных участников».

Идея выглядит тем более амбициозной, что помимо ОС планируется создать альтернативу GMS, необходимых для корректной работы приложений, добавляет господин Голуб. Так сделали Huawei, создав пакет Huawei Mobile Services (HMS). «Но если новую ОС, подобно Harmony, задумывают как автономную и устанавливать на нее можно только файлы специального расширения, непонятно, что делать с миллионами приложений, которыми пользуются россияне на устройствах Android, потребуется аналог каждого, захотят ли новую ОС поддерживать разработчики?» — отмечает господин Голуб.

Также встает вопрос, готовы ли будут производители устройств работать с новой ОС. «Наиболее вероятной выглядит договоренность с несколькими китайскими производителями,— полагает господин Голуб.— Но для простых пользователей пока ценность новой разработки неоднозначна». Вероятно, допускает эксперт, помогут привлекательные цены на устройства и особые условия использования сервисов из экосистемы «Яндекса» и VK.

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина, Тимофей Корнев