Мадьяр призвал США еще на год вывести Венгрию из-под санкций по российской нефти
Дизельная сделка США и России создает прецедент исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Это имеет определенное значение для Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«Венгрия освобождена от санкций в отношении российской нефти до ноября. Американцы ежегодно продлевают это. Если президент США достиг соглашения по экспорту дизельного топлива, было бы нелогично не предоставить Венгрии это освобождение еще как минимум на год», — заявил господин Мадьяр изданию «444».
Он добавил, что «очевидно, что Украиной это соглашение не приветствуется».