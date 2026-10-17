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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Мир

Мадьяр призвал США еще на год вывести Венгрию из-под санкций по российской нефти

Дизельная сделка США и России создает прецедент исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Это имеет определенное значение для Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр

Stephanie Lecocq / Reuters

«Венгрия освобождена от санкций в отношении российской нефти до ноября. Американцы ежегодно продлевают это. Если президент США достиг соглашения по экспорту дизельного топлива, было бы нелогично не предоставить Венгрии это освобождение еще как минимум на год», — заявил господин Мадьяр изданию «444».
Он добавил, что «очевидно, что Украиной это соглашение не приветствуется».
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки в телефонном разговоре 9 октября. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».
Венгрия
Рынок бензина и дизтоплива
ТЭК
США