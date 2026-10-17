К нам приехал конкистадор

Это не помешало ура-патриотическим газетам восторгаться Ашиновым и его вымыслами. В апреле 1886 года Ашинов вернулся в Россию, заявив, что намерен передать царю подарки от негуса Иоанна — он вез с собой несколько диковинных зверей и птиц, и вновь сумел добиться встречи с влиятельными сановниками. Морской министр адмирал Иван Шестаков писал: «Этот Ашинов, атаман вольницы… Теперь он перебрался совсем в Абиссинию… облюбовал земли около Массуа, несмотря на претензии итальянцев, и добивается свидания с государем. Свидания он вряд ли добьется, а еще менее просимых 15 т. ружей. У Гирса (Николай Гирс, министр иностранных дел России в 1882–1895 годах.— “Ъ”) никогда не хватит на то смелости. А жаль… Ашинов плут, но мы избавляемся от него у нас…».