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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Жизнь

Папа римский Лев XIV выписался из больницы в Риме после операции на легком

Папа римский Лев XIV в субботу покинул больницу Джемелли в Риме и вернулся в Ватикан. Четыре дня назад он перенес операцию на легком, по результатам которой ему подтвердили диагноз — онкологическое заболевание.
Папа римский Лев XIV

Папа римский Лев XIV

Andrew Medichini / AP

71-летний понтифик самостоятельно дошел до ожидавшей его машины. Он остановился, чтобы поговорить с собравшимися у больницы людьми, передает Reuters.
Вчера папа римский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На 18 октября у него запланирована традиционная воскресная молитва.
Подробнее о здоровье понтифика — в материале «Ъ» «Лев XIV сильнее рака».
Ватикан, деятельность папы римского и католической церкви