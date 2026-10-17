Папа римский Лев XIV выписался из больницы в Риме после операции на легком
Папа римский Лев XIV в субботу покинул больницу Джемелли в Риме и вернулся в Ватикан. Четыре дня назад он перенес операцию на легком, по результатам которой ему подтвердили диагноз — онкологическое заболевание.
71-летний понтифик самостоятельно дошел до ожидавшей его машины. Он остановился, чтобы поговорить с собравшимися у больницы людьми, передает Reuters.
Вчера папа римский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На 18 октября у него запланирована традиционная воскресная молитва.