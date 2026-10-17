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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
МирКонфликты

Второй за сутки супертанкер подорвался на мине в районе Ормузского пролива

Иранский КСИР заявил о подрыве танкера–нарушителя с 2 млн баррелей нефти
Второй за сутки танкер подорвался на морской мине при попытке пройти с выключенным транспондером по Ормузскому проливу без согласования с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
Танкер перевозил более 2 млн баррелей нефти. Он подорвался на мине утром 17 октября. Информация о пострадавших и принадлежности танкера не приводится.
Предыдущий случай возгорания танкера в Ормузском проливе произошел в ночь на 17 октября. По данным КСИР, судно также перевозило около 2 млн баррелей нефти.
Ормузский пролив
Ближневосточный конфликт
Иран
Ближний Восток