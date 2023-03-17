В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

В подмосковной деревне Голубое в городском округе Солнечногорск мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Информация о пострадавших не поступала.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила агентству, что в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на хлопки. Позднее ведомство сообщило агентству, что стрельба велась охолощенного оружия.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей деревни сообщил, что огонь вели из окна на 20 этаже дома на Парковой улице. По словам очевидцев, сначала на этаже была слышна громкая музыка, после чего неизвестный открыл стрельбу из окна.

Эрдни Кагалтынов