Индонезия не предпринимает шагов к ужесточению визового режима для россиян

В настоящее время правительство Индонезии не предпринимает шагов, чтобы ужесточить визовый режим для туристов из России, сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

«Посольство обратило внимание на недавнее предложение губернатора провинции Бали Ваяна Костера приостановить выдачу виз по прибытии российским туристам. Однако признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается. Конечно, в случае введения данного запрета это может привести к снижению российского турпотока в Индонезию, в том числе на остров Бали»,— заявили в посольстве.

13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима. Соответствующий запрос он направил в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Республики Индонезия.

Эрдни Кагалтынов