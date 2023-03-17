Онлайн-кинотеатрам привиделась выручка

В 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему выручки на 18–20%, до 80 млрд руб., ожидают в «ТМТ Консалтинге». В TelecomDaily оценивают потенциальный рост в 10–12%, до 70 млрд руб. Оптимистичные прогнозы базируются в том числе на хороших итогах 2022 года: несмотря на провал в первом полугодии, он завершился ростом. Участники рынка надеются на сохранение динамики за счет оригинального контента и «правильной маркетинговой политики», но признают, что отсутствие громких зарубежных релизов продолжит поддерживать пиратство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с рейтингом онлайн-кинотеатров за 2022 год и прогнозом на 2023 год от «ТМТ Консалтинга». Из анализа следует, что рынок легальных видеосервисов ждет рост на 18–20%, до более 80 млрд руб. В TelecomDaily дают более скромный прогноз — увеличение на 10–12%, до 70 млрд руб.

По итогам 2022 года рынок российских онлайн-кинотеатров, отмечают в «ТМТ Консалтинге», в итоге тоже показал рост — на 17%, до 67,8 млрд руб., несмотря на замедление в первом полугодии (см. “Ъ” от 12 августа 2022 года). Так, неоператорские сервисы (за исключением Wink «Ростелекома», Kion МТС, видеопорталов, сайтов телеканалов) увеличили выручку за год на 13%, до 51,1 млрд руб., операторские — на 32%, до 15,7 млрд руб. Улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также приходом новых зарубежных поставщиков контента. В топ-3 попали «Кинопоиск» («Яндекс»), ivi и Wink («Ростелеком»), потеснивший с третьего места Okko.

Директор Wink Антон Володькин сказал, что в компании рассчитывают на ускорение роста в 2023 году, «ожидается завершение объявленной ранее консолидации онлайн-кинотеатров Wink и more.tv, и эта структура, естественно, займет большую долю рынка». Текущие тренды позволяют говорить о потенциале дальнейшего роста, соглашается гендиректор «МТС Медиа» Алексей Иванов. «Мы планируем выход десятков оригинальных проектов»,— добавляет он. Замгендиректора Okko Эльвира Дмитриевская замечает: «Большая часть онлайн-кинотеатров входит в различные экосистемные подписки. Какая часть этих денег распределяется на онлайн-кинотеатры, решают сами экосистемы». В «Кинопоиске», Amediateka и ivi не ответили на запрос.

Возвращение к прежним темпам роста напрямую зависит от ситуации с пиратством, отмечает исполнительный директор онлайн-кинотеатра Start (принадлежит «МегаФону») Юлия Миндубаева. «Запрос на просмотр громкого релиза никуда не делся, а это значит, что зрители идут искать эти проекты у пиратов и там же находят отечественные новинки»,— говорит она. После начала военных действий на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, в их числе Netflix, в то же время крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы (см. “Ъ” от 28 февраля 2022 года).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что росту российского рынка видеостримингов будет способствовать увеличение производства оригинального контента, «число новых релизов может вырасти на 30%, примерно до 120 единиц». Российские онлайн-кинотеатры действительно наращивают производство (см. “Ъ” от 3 марта). Собеседники “Ъ” на рынке добавляют, что росту поможет и контент из Азии и Турции. Увеличить доходы может рост стоимости пакетов подписки, однако с расширением функций, уточняет господин Кусков. Именно «правильный маркетинг и реклама скорректируют спрос и перенаправят его на оригинальный российский контент», подчеркивает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Он считает ключевым негативным фактором для рынка пиратство. Если удастся удержать зрителей в легальном поле, полагает эксперт, сегмент может закончить год ростом на 10–20%.

Юлия Юрасова