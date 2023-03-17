В чувашской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Глава Чувашской республики Олег Николаев подписал указ о введении карантина в деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Ранее в населенном пункте были выявлены два случая заражений сибирской язвой. Указ опубликован на сайте органов власти республики.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего Указа, с 16 марта 2023 г. до особого распоряжения. Определить эпизоотический очаг в пределах территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Старое Акташево, ул. Запрудная, д. 18»,— говорится в указе.

В документе также определяется «неблагополучный пункт» в пределах территории вокруг эпизоотического очага радиусом в 2 км и «угрожаемая зона» радиусом в 5 км от границ неблагополучного пункта.

На период ограничительных мер указ запрещает, в частности, посещать эпизоотический очаг посторонним людям кроме персонала, выполняющего производственные операции в том числе с восприимчивыми к язве животными и перемещать восприимчивых животных. Запрещен также въезд и выезд транспортных средств с территории очага.

15 марта господин Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два местных жителя заразились сибирской язвой. Они госпитализированы в больничный стационар. Минздрав оценил их состояние как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Чувашии позднее уточнило, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка.

Эрдни Кагалтынов