CNN: власти США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море беспилотника

Россия извлекла обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил изданию, что США «сделали невозможным» для России возможность собрать что-либо из остатков беспилотника, имеющее разведывательную ценность.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин обсудили происшедшее в ходе телефонного разговора. Вслед за ними телефонные переговоры провели начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Ранее сегодня, 16 марта, издание ForPost со ссылкой на источники сообщило, что в районе падения военно-разведывательного аппарата США дежурят силы ВМФ России. MQ-9 Reaper нашли в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 метров. Позднее европейское командование вооруженных сил США распространило видео с упавшим беспилотником и российским истребителем, а также опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения MQ-9 Reaper.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в материале «Черное море их связало».

Эрдни Кагалтынов