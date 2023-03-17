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Коммерсантъ FM
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Баррели недобрали мегаватт

В центре нефтедобычи РФ упал спрос на электроэнергию

Как заметил “Ъ”, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — главных нефте- и газодобывающих регионах страны — с марта наблюдается падение потребления электроэнергии. Спад спроса, вероятно, является первым признаком снижения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, которое было анонсировано правительством. С начала марта и в целом по стране спрос на электроэнергию начал замедляться после роста в январе и феврале на 1,3%, что, по мнению собеседников “Ъ”, может быть связано с более теплой погодой.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО в марте начали снижать потребление электроэнергии. Так, с 5 по 15 марта полный плановый объем потребления электроэнергии в регионе снизился примерно на 1% год к году, до 2,95 млн МВт•ч, следует из расчетов “Ъ” на основе отчетов АТС (структура «Совета рынка» — регулятор энергорынков). Плановый объем потребления — объем электроэнергии, который планируют купить потребители на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией).

В 2022 году электропотребление в России увеличилось на 1,5% год к году, до 1,106 трлн кВт•ч. Спрос без учета влияния погоды упал лишь в двух энергосистемах — на Средней Волге (минус 0,5% год к году) и Северо-Западе (минус 0,4%).

Уменьшение потребления в основных нефтегазодобывающих регионах может косвенно свидетельствовать о том, что нефтекомпании в марте начали сокращать производство. Правительство договорилось с нефтекомпаниями, что те в марте уменьшат добычу на 500 тыс. баррелей в сутки относительно января. В январе добыча составляла 1,481 млн тонн в сутки, но в феврале, как писал “Ъ” , нефтяники увеличили производство до досанкционного уровня (свыше 1,5 млн тонн в сутки). Предполагалось, что эта мера позволит поддержать котировки Urals, которые значительно снизились после введения эмбарго ЕС на российскую нефть в декабре 2022 года.

Максим Малков из Kept согласен, что снижение потребления в указанных регионах, скорее всего, является результатом сокращения добычи: «Выводятся в основном наиболее зрелые месторождения с высокой обводненностью, где на одну тонну добываемой нефти приходится наиболее значительное количество электроэнергии».

Минэнерго, по словам нескольких источников “Ъ”, распределило квоты сокращения нефтекомпаниям. Два источника “Ъ” в нефтекомпаниях утверждают, что нефтяные компании в марте снижают добычу в рамках квот.

«На 2023 год мы ожидаем, что уровень нефти будет несколько ниже, в том числе это связано с добровольным сокращением добычи нефти,— говорил 15 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов.— Уровень добычи газа продолжит снижение как в связи с отказом от него европейского рынка, так и со сроками переориентации энергопотоков на восток».

Снижение плановых объемов потребления электроэнергии происходит и в других регионах страны. По оценкам “Ъ”, показатель с начала марта снижается в 41 субъекте РФ относительно аналогичного периода прошлого года. Среди регионов с наибольшим снижением плановых объемов — Крым и Севастополь (минус 11%), Курская область (минус 7%), Вологодская область и Мордовия (минус 6%), Краснодарский край (минус 5%), Белгородская, Новосибирская, Астраханская и Ульяновская области (минус 4%). В целом по оптовому энергорынку за 15 дней марта плановые объемы потребления снизились незначительно — лишь на 0,14% год к году.

Статистика о фактических показателях спроса на электроэнергию закрыта с осени прошлого года. Глава Минэнерго Николай Шульгинов 2 марта сообщал, что энергопотребление в России с начала 2023 года увеличилось на 1,3%. При этом рост планового объема потребления накопительным итогом с учетом марта замедляется: с 1 января по 13 марта показатель, по данным “Ъ”, вырос на 0,9%. Существенный рост спроса в первые два месяца года был во многом связан с температурным фактором, говорят собеседники “Ъ”, указывая, что первые недели марта 2023 года в целом по Единой энергосистеме России оказались теплее прошлогодних.

Полина Смертина, Дмитрий Козлов

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