Главные анонсы 17 марта

В Москве пройдет видеосовещание под руководством президента Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может пересмотреть суверенный рейтинг Белоруссии.

Депозитарные расписки «Русагро» войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, а в базу расчета индекса акций широкого рынка Московской биржи — акции компаний ДЭК, ИСКЧ, «ВУШ Холдинг» и обыкновенные акции ТГК-2.

СПБ биржа исключает облигации VEON Holdings B.V. из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В изоляторе «Матросская тишина» состоится выездное заседание Измайловского суда Москвы по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки, и главы фармацевтической компании ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки. На заседании прокурор продолжит зачитывать обвинительное заключение.

В Турции состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Финляндии Саули Ниинистё.

В Казахстане пройдет визит делегации Совета федерации под председательством заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Баира Жамсуева. Она примет участие в наблюдении за проведением внеочередных выборов депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Также в Астане состоится визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым.

В Минске городской суд огласит приговор по делу против бывших сотрудников ранее популярного в Белоруссии информационного интернет-портала tut.by, признанного в стране экстремистским.