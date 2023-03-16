Не Neva ль за НАМИ

Подведомственный Минпромторгу НАМИ, который в 2022 году активно собирал заводы иностранных автоконцернов в РФ, может получить и активы японской Toyota. Как говорят источники “Ъ”, НАМИ не планирует самостоятельно выпускать на нем автомобили и по аналогии с бывшей площадкой Nissan может затем передать завод отечественному игроку. Но на КамАЗе, который мог бы стать партнером в такой схеме, отрицают наличие интереса. По данным “Ъ”, одним из интересантов может быть «Алмаз-Антей», сотрудники которого присутствовали при проведении прокурорской проверки на заводе Toyota в конце 2022 года и который работает над электрическим кроссовером E-Neva.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП сообщил, что «прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ» (цитата по «РИА Новости»). ФГУП НАМИ подведомственно министерству и уже получило 67,6% в АвтоВАЗе от Renault, который покинул рынок РФ, а также активы Nissan в ходе сворачивания бизнеса этого автоконцерна в РФ. Завод Nissan впоследствии был передан АвтоВАЗу. Летом прошлого года Минпромторг и НАМИ предлагали и другим иностранным автоконцернам передать свой российский бизнес за символическую сумму с правом обратного выкупа, говорили источники “Ъ”.

Тогда Toyota не пошла на это. У компании в РФ есть завод в Шушарах (Петербург). Осенью 2022 года было объявлено о его закрытии, но решение не предполагало уход марки из РФ. Согласно отчетности за девять месяцев (с апреля 2022 года), компания списала около $790 млн на этом фоне. В конце осени 2022 года на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге началась масштабная проверка, организованная региональной прокуратурой. Для участия в ней были приглашены специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года).

Источники “Ъ” говорят, что схема по покупке завода НАМИ не предполагает, что ФГУП будет само вести производство.

Речь идет, вероятно, о повторении ситуации с площадкой Nissan, когда после сделки актив отошел к АвтоВАЗу: российский концерн сейчас готовится начать там выпуск китайских моделей под собственным брендом. До интереса АвтоВАЗа организацию выпуска на заводе прорабатывал КамАЗ, писали «Ведомости». На КамАЗе “Ъ” сказали, что не рассматривают участие в выпуске машин на заводе Toyota.

Один из собеседников “Ъ” знает об обсуждениях выпуска на площадке Toyota электрического кроссовера ВКО «Алмаз-Антей» E-Neva. При этом он не видит логики в этом пути, поскольку до старта серийной сборки этой машины еще далеко.

Как сообщал 16 февраля директор Северо-Западного регионального центра «Алмаз-Антея» Михаил Подвязников, серийное производство E-Neva начнется в конце 2026 года. «Мы решаем вопрос с Минпромторгом о том, где это будет производиться. Предложений от АвтоВАЗа не поступало. Мы хотим производить свои машины, АвтоВАЗ производит свои автомобили,— говорил он.— Мы будем сотрудничать и кооперироваться в рамках Минпромторга по тем деталям или переделам, которые являются общими для всего автомобилестроения». «Алмаз-Антей» находится под блокирующими санкциями, поэтому Toyota не могла бы передать завод компании напрямую.

В НАМИ не стали комментировать возможную передачу актива под сборку E-Neva. В Toyota отказались от комментариев.

В Минпромторге сообщили, что обсуждение будущего завода продолжается: «Решение практически сформировано и будет озвучено после заключения официального соглашения». Минпромторгом совместно с новым собственником будут проработаны различные варианты партнерства «для скорейшего перезапуска» актива.

Среди заявленных отечественных проектов, производственная площадка для которых еще не названа,— электромобиль «Атом». Власти Татарстана говорили о начале сборки в середине 2024 года. Его производством будет заниматься компания «Кама», основные инвесторы — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. При этом Сергей Когогин находится под санкциями, в том числе США.

Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что переход активов Toyota к НАМИ выглядит как техническая история: «НАМИ может выступить как промежуточное звено, чтобы искать тех, кто будет производить автомобили. Но договариваться инвесторам нужно будет уже не с японской компанией, а с представителями РФ».

Он полагает, что схема призвана в том числе ускорить процесс перезапуска завода. Аналитик при этом не видит на рынке очевидных интересантов именно в площадке Toyota. Господин Удалов также полагает, что под такие отдаленные проекты, как E-Neva, брать завод странно.

Ольга Никитина