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Коммерсантъ FM
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Суд в Хабаровске приговорил военного к условному сроку за распространение фейков об армии

Хабаровский гарнизонный военный суд в четверг вечером вынес приговор участвовавшему в специальной военной операции военнослужащему Даниилу Фролкину, сообщил Telegram-канал «Важные истории» (учредитель издания — IStories fonds — включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом). Он признан виновным в распространении фейков об армии организованной группой из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 207 УК) и приговорен к пяти с половиной годам заключения условно. Сторона обвинения просила для фигуранта шесть лет реального срока.

В материалах суда говорится, что решение вынесено судьей Антоном Брылиным. Никаких деталей, включая содержание приговора, материалы пока не включают.

Как сообщается, летом 2022 года военнослужащий Даниил Фролкин заявил «Важным историям» о том, что застрелил мирного жителя в селе Андреевка Киевской области. Вернувшись в Россию, он уволился из армии, но вскоре вернулся на службу. Расследование в отношении него шло с конца прошлого года.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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