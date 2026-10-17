Крипта ищет новый адрес
Что будет с активами россиян на Bitget
Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в черный список. Теперь резидентам этих стран запрещено пользоваться площадкой. Ограничения начнут действовать уже 18 октября, пользователи не смогут совершать новые сделки. До 21 октября им необходимо закрыть все позиции и вывести активы, после этого доступ к аккаунтам ограничат. Позиции, которые не успеют закрыть, биржа закроет автоматически. В самой Bitget заявили, что затронутые клиенты получат персональные уведомления с инструкциями по выводу средств.
Bitget была одной из наиболее заметных криптобирж среди россиян после ухода с рынка крупных западных площадок. Сколько россиян затронут ограничения, рассказала “Ъ FM” генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни:
«Bitget достаточно значимая для российского рынка биржа. Когда крупные площадки, такие как Coinbase и Binance, ушли с рынка, биржи типа Bitget и MEXC заняли свою нишу, так что в России у них действительно много пользователей. То, что деньги нужно вывести до определенного числа, это нормальная практика при закрытии бирж на определенных геолокациях.
Если до этого времени деньги не вывести, то, скорее всего, средства будут заблокированы на счете биржи. Дальше все зависит от решения самой биржи.
Возможно, в индивидуальном порядке пользователи, которые по каким-то причинам не успели вывести средства до указанной даты, смогут это сделать. А возможно, деньги так и останутся на кошельках биржи, и доступ к ним будет потерян. Но в большинстве случаев техническая служба лояльно настроена к пользователям. К тому же сейчас на российском рынке достаточно много работающих бирж. Это и азиатские, и европейские, даже какие-то африканские появились. У каждой из них своя аудитория».
Большинство участников рынка держат средства сразу на нескольких биржах, поэтому перейти на другую платформу для них не должно быть большой проблемой, считает основатель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:
«Для российского пользователя биржа, на которой он работает, конечно, важна. Любому пользователю, будь он россиянин или не россиянин, когда приходит уведомление, что до такого-то числа надо вывести средства, это в любом случае стресс-сценарий. Это не первая биржа, которая так себя ведет в отношении российских пользователей. Первым, по-моему, начал Binance несколько лет назад. Поэтому такие риски при работе с иностранными платформами сегодня, в условиях ограничений, нужно учитывать. Я не думаю, что это кого-то сильно удивит. Биржа дает время, чтобы вывести все активы, никто ничего морозить и арестовывать не будет. Даже если пользователь не успеет, с биржей в частном порядке можно договориться. Хотя поведение, конечно, может быть разным. Но я надеюсь, что все будут вести себя добросовестно и российские пользователи без труда переведут активы на другие биржи.
Альтернатива у Bitget есть. Это любые биржи, которые сегодня работают с россиянами. Выбор достаточный, чтобы чувствовать себя комфортно.
Это не одна биржа где-то далеко-далеко, на которую невозможно зарегистрироваться или есть какие-то сложности. Вариантов очень много.
Я думаю, что профессиональные пользователи без труда это сделают. Они и так, я уверен, обслуживаются не только у Bitget, а у нескольких бирж. Поэтому проблем не возникнет ни у кого».
В Bitget называют ограничения разовой мерой, которая затронет определенную категорию пользователей. Компания утверждает, что продолжит обслуживать клиентов в остальных странах. Причины включения России, Казахстана и Белоруссии в список запрещенных юрисдикций биржа не объяснила.