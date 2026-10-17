Крипта ищет новый адрес

«Для российского пользователя биржа, на которой он работает, конечно, важна. Любому пользователю, будь он россиянин или не россиянин, когда приходит уведомление, что до такого-то числа надо вывести средства, это в любом случае стресс-сценарий. Это не первая биржа, которая так себя ведет в отношении российских пользователей. Первым, по-моему, начал Binance несколько лет назад. Поэтому такие риски при работе с иностранными платформами сегодня, в условиях ограничений, нужно учитывать. Я не думаю, что это кого-то сильно удивит. Биржа дает время, чтобы вывести все активы, никто ничего морозить и арестовывать не будет. Даже если пользователь не успеет, с биржей в частном порядке можно договориться. Хотя поведение, конечно, может быть разным. Но я надеюсь, что все будут вести себя добросовестно и российские пользователи без труда переведут активы на другие биржи.