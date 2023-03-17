Установка на игры

Количество загрузок мобильных игр в России в четвертом квартале 2022 года достигло максимума за полтора года, хотя и снизилось на 11% в целом по итогам прошлого года, подсчитали в Sensor Tower. Это близко к общему падению европейского рынка, которое составило 8%. В то же время прекращение нормальной работы платежей через App Store и Google Play заморозило объем расходов россиян на игры ниже $70 млн за квартал. Они снизились более чем на 70%. Чтобы сохранить доходы, разработчики переносят платежные инструменты и целые игры в браузерные версии, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом аналитиков Sensor Tower о состоянии рынка мобильных видеоигр по итогам 2022 года. Из него следует, что количество загрузок мобильных игр в России снизилось на 11% год к году, но в четвертом квартале составило 673 млн, выйдя на уровень третьего квартала 2021 года. Несмотря на спад весной и летом 2022 года, Россия остается самым крупным рынком Европы: в четвертом квартале на нее приходилось 24% загрузок в регионе.

В то же время платежи внутри игр, проходящих через инфраструктуру сервисов App Store и Google Play в РФ, упали на 72% год к году. На протяжении последних трех кварталов они оставались примерно на одном уровне, ниже $70 млн за квартал (то есть падение всегда было более чем на 68% относительно первого квартала 2022 года).

После ухода Apple из России из-за военных действий на Украине единственным средством платежа, доступным на ее инфраструктуре, осталось пополнение баланса со счета мобильных операторов МТС и «Вымпелком». Google полностью отключила платежную инфраструктуру Google Play в России. По данным Sensor Tower, траты в играх через App Store и Google Play в Европе в целом снизились в 2022 году на $11%, до $2,3 млрд. Объем платежей сократился на всех основных рынках Европы: Германии (на 6% год к году), Великобритании (на 13%), Франции (на 4%). Общее количество загрузок мобильных игр в Европе снизилось в течение года на 8%, до 2,7 млрд.

Однако статистика в части платежей может быть неполной. В 2021–2022 годах Apple и Google по итогам споров с разработчиками приложений позволили направлять пользователей на платежные страницы в браузерных версиях; Sensor Tower их не учитывает. Источник “Ъ” в игровой отрасли отметил, что разработчики, присутствующие в РФ, после ограничений оплат в App Store и Google Play стали активно подключать подобные сервисы. По его словам, переход на веб-решения позволил отдельным издателям даже увеличить выручку, однако «агрегировать информацию по ним затруднительно».

Разработчики мобильных игр переносят в веб не только платежные инструменты, уточняет глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «Наметился тренд в возрождении направления браузерных игр, близкого к мобильному геймингу». По его словам, предпосылкой к этому стали обновления мобильного браузера Safari. Из-за отключения привычных платежных инструментов рынок мобильного гейминга «столкнулся с необходимостью поиска альтернативных способов издания игр, открытия иностранных юрлиц и счетов».

Рост количества установок игр говорит о перспективности рынка в России, полагает гендиректор Astrum Entertainment Сергей Ефремов: «Мобильный рынок будет меняться — это в целом мировой тренд, но точно продолжит свое развитие». Он отмечает, что, хотя рынок сократился из-за ограничений платежных платформ, «это дает перспективу для развития альтернативных точек агрегации и монетизации аудитории».

Гендиректор и основатель студии Cyberia Nova Алексей Копцев добавляет, что для улучшения монетизации игр в России должны появиться не только удобные платежные инструменты, но и «привычка этими инструментами пользоваться», а альтернативные российские магазины приложений для Android должны предлагать ассортимент «не хуже, чем в App Store и Google Play».

Вадим Красников, Юрий Литвиненко