Военные риски не по полису
Почему страхование не спасет промышленность от убытков из-за атак БПЛА
Бизнес просит правительство определить четкие правила введения временного управления в компаниях. Речь о предприятиях, владельцы которых не принимают своевременные меры для защиты от атак БПЛА. Такой механизм предусмотрен указом, который Владимир Путин подписал в конце августа 2026 года. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, нужно выработать четкие и прозрачные критерии этих норм.
Бизнес также обсуждает с Центробанком и Минфином создание новых законодательных мер по страхованию промышленных объектов от военных рисков, рассказал в интервью ТАСС глава РСПП Александр Шохин:
«Есть еще несколько направлений, которые мы хотели бы продолжить обсуждать с правительством, в частности, безусловно, нужное страхование, перестрахование рисков соответствующих. Военные риски — это новый тип рисков, которые учитывают все семь страхований. Надо их признавать терроризмом и так далее. То есть даже с точки зрения законодательной классификации нужно как-то вводить новые нормы.
Но, с другой стороны, по рынку эти риски не застрахуешь, они будут непомерным бременем ложиться на компании.
И, безусловно, нужна какая-то поддержка государственная, национальная перестраховочная компания, которая если будет по рынку страховать, то это вряд ли сработает».
При этом механизм перестрахования рисков терроризма, диверсий и атак беспилотников уже действует. В июле Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) сообщила, что максимальная сумма выплат по таким договорам превышает 8 трлн руб. Однако в РНПК заявили, что рост частоты и тяжести убытков привел к отрицательному финансовому результату за первое полугодие. Реализовать инициативу РСПП в текущих условиях достаточно сложно, считает основатель юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов:
«РНПК уже участвует во всех видах страхования, потому что весь страховой рынок России в значительном объеме перестраховал все свои риски именно у этой компании. Все те страховые случаи, которые вы слышите (пожары, результаты атак) ложатся на бремя этой компании. Нельзя говорить о том, что роль РНПК можно увеличить. Нельзя увеличить то, что занимает у тебя почти 100%.
Предложение РСПП эффективно, когда риск страхового случая стремится к 100%, страховая премия должна быть сопоставима с этими рисками.
Соответственно, в моем понимании решить проблему потенциальных убытков от прилетов БПЛА через страхование сейчас достаточно сложно. Нужно использовать какие-то другие механизмы.
С другой стороны, страхование можно использовать, чтобы побуждать бизнес активнее защищать свои объекты и не полагаться на то, что в случае прилета перестраховочная компания покроет все убытки.
Регулирование, конечно, должно быть общим для всех, но раз инициатива принадлежит РСПП, упор и акцент делается на промышленных предприятиях. Понятно, что с точки зрения экономики, производящее предприятие сейчас стоит во главе экономического развития. С точки зрения экономики это, может быть, корректно, но для остальных отраслей это выглядит как небольшая дискриминация».
Кроме того, 17 октября Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате терактов.