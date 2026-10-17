Военные риски не по полису

«РНПК уже участвует во всех видах страхования, потому что весь страховой рынок России в значительном объеме перестраховал все свои риски именно у этой компании. Все те страховые случаи, которые вы слышите (пожары, результаты атак) ложатся на бремя этой компании. Нельзя говорить о том, что роль РНПК можно увеличить. Нельзя увеличить то, что занимает у тебя почти 100%.