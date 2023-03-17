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Коммерсантъ FM
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Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки для уточнения военно-учетных специальностей

Военные комиссариаты республики Марий Эл проводят раздачу повесток «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов», сообщила пресс-служба правительства региона. Это шестой субъект РФ, в котором сообщается о раздаче повесток для уточнения данных.

«Ежегодно начальником Генерального штаба ВС РФ утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. В последние годы по ряду причин, в том числе и из - за пандемии, подобные сборы реально не проводились. Евгений Кузьмин (зампред правительства Марий Эл.— “Ъ”) напомнил, что в целях подготовки граждан, пребывающих в запасе, в текущем году план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля на основании соответствующего Указа Президента Российской Федерации»,— передает пресс-служба.

В правительстве республики также сообщили, что сборы в текущем году пройдут на базе Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля. Пресс-служба отметила, что за гражданами, призванными на сборы, сохраняется рабочее место с выплатой средней заработной платы, а также «будут осуществлены все финансовые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью».

14 и 15 марта о рассылке повесток для уточнения данных военнообязанных объявляли власти Воронежской, Липецкой и Пензенской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, 16 марта об этом сообщили в Ярославской области. В Кремле заявили, что это «обычная практика» и что власти не обсуждают новую волну мобилизации.

Эрдни Кагалтынов

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