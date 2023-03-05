Главные новости за выходные 4–5 марта

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира в Дубае, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала третьей для Медведева на турнирах ATP в нынешнем сезоне. Что Даниил Медведев думает о своих победах — в интервью «Ъ».

МВД объявило в розыск Илью Богданова — предполагаемого участника нападения на села в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что работы по восстановлению сел после нападения диверсантов с Украины завершены.

МВД непризнанного Нагорного Карабаха сообщило, что диверсионная группа военных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Погибли три сотрудника полиции, один ранен. Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате перестрелки несколько человек погибли, точное число не приводится. Как уточнили в военном ведомстве, в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о незаконной перевозке по проселочным дорогам с территории Армении в Карабах оружия, боеприпасов и личного состава.

В отношении сотрудников «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован) возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Председатель правления «Международного мемориала» (также признан иноагентом и ликвидирован) Ян Рачинский сообщил, что ему неизвестно о возбуждении дела.

Российская платежная система «Золотая корона» не проводит операции с картами ряда банков. Ранее клиенты жаловались на проблемы при переводах по картам банка «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка, которые попали под санкции.

Россия восстановила импорт на уровне 2020 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на статистику. Россия, согласно данным агентства, успешно обходит санкции Евросоюза и стран G7, импортируя товары из государств этих блоков через третьи страны.

Россия планирует заключить безвизовые соглашения с 11 странами: Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. В танцах на льду в финале Гран-при победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Минкульт не разрешит прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино. По мнению ведомства, это необоснованно и ограничивает права иностранных правообладателей.

Ученые Кембриджа (Великобритания), Гарварда и Чикагского университета (США), а также ETH Zurich (Швейцария) запустили инициативу по поиску внеземной жизни.

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».