Минкульт не разрешит прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Прокат без лицензии зарубежных фильмов из недружественных стран, ввезенных в Россию через Белоруссию, ограничивает права иностранных правообладателей. Об этом говорится в ответе Минкульта РФ на запрос первого зампреда комитета Совета федерации по экономической политике Алексея Синицына. Комитет предлагал выдавать таким фильмам прокатное удостоверение.

Замглавы Минкульта Надежда Преподобная сочла, что предлагаемый подход «представляется необоснованным». «Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав»,— говорится в ее ответе (цитата по ТАСС).

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов говорил, что прекращение лицензирования фильмов компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей». Комитет в качестве меры поддержки кинотеатров предлагал разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран, выплачивая им определенное вознаграждение. Минюст также считает нужным ввести эту практику в онлайн-кинотеатрах, которые такую меру не поддерживали.

Подробности — в публикации «Ъ» «Принуждение без ограничений».

Лаура Кеффер