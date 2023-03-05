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Коммерсантъ FM
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«Золотая корона» остановила переводы по картам ряда банков

Российская платежная система «Золотая корона» не проводит операции с картами ряда банков. Об этом в «Золотой короне» сообщили РБК. Ранее клиенты жаловались на проблемы при переводах по картам «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка, которые попали под санкции.

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран»,— сообщила пресс-служба «Золотой короны».

Ранее казахстанский Bereke bank перестал выдавать наличные с карт «Мир» российских банков, попавших под санкции США, а также приостановил переводы в Россию по номеру телефона. 24 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких российских банков: МКБ, банка «Уралсиб», МТС-банка и других. 25 февраля под санкции Евросоюза попали Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк.

Как россиянам за границей получить доступ к своим средствам — в материале «Трудности переводов».

Анастасия Ларина

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