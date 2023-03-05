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«Вспоминаю, где я еще не выигрывал»

Теннисист Даниил Медведев о третьем титуле подряд

В субботу в финале Dubai Duty Free Tennis Championships, завершившегося в ОАЭ турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $2,8 млн, Даниил Медведев в двух партиях обыграл Андрея Рублева, завоевав свой третий за последние три недели и восемнадцатый за карьеру титул. В интервью корреспондентам «Ъ» Владасу Ласицкасу и Евгению Федякову лучший теннисист последнего месяца объяснил, почему дубайский турнир сложился для него легче, чем предыдущие соревнования в Роттердаме и Дохе, рассказал, чем ценна для него победа в полуфинале над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, и поделился соображениями по поводу необычной личной статистики.

Даниил Медведев в финале Dubai Duty Free Tennis Championships

Даниил Медведев в финале Dubai Duty Free Tennis Championships

Фото: Satish Kumar, Reuters

Даниил Медведев в финале Dubai Duty Free Tennis Championships

Фото: Satish Kumar, Reuters

— После двух успешных недель подряд теннисисты из-за накопившейся усталости нередко берут паузу. Как вы чувствовали себя в Дубае?

— Мы долетели сюда из Дохи очень быстро, меньше чем за час. Условия здесь похожие, только корты немного быстрее. В Дохе, кстати, было гораздо тяжелее, потому что перелет из Роттердама занял шесть часов, да и двухчасовая разница во времени с Европой там сказывалась. К тому же — сейчас об этом уже можно рассказать — в Дохе я очень сильно заболел. В чем конкретно причина, до сих пор не знаю. Может, съел что-то не то, но накануне первого матча не мог встать с кровати, а потом всю неделю чувствовал себя то лучше, то хуже.

В Роттердаме поначалу тоже было трудно втянуться в турнир, но по другой причине — из-за недостатка уверенности. Ее удалось поймать лишь в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима. Так что турнир в Дубае из этих трех получился для меня самым легким. Я отлично себя чувствовал, с самого начала у меня все хорошо получалось. Уверенность требует постоянной подпитки, и я рад, что это ощущение мне удалось сохранить.

— Обыграв в финале Андрея Рублева, вы вернули себе звание лучшего по рейтингу теннисиста России. Это имеет для вас принципиальное значение?

— Когда я впервые стал первой ракеткой страны, опередив Карена Хачанова, (это произошло 10 октября 2018 года после победы Медведева на турнире в Токио.— “Ъ”), то действительно испытывал что-то особенное. Все-таки это была мечта, к который ты стремишься с детства. Но сейчас я бы так не сказал. Просто рад, что за последние недели сумел набрать большое количество очков и подняться в рейтинге. В целом сейчас можно сказать, что сезон начался для меня хорошо.

— Ваш матч с Рублевым стал первым российским финалом на турнирах АТР с 12 октября 2008 года, когда на Кубке Кремля Игорь Куницын обыграл Марата Сафина. Не попробуете вспомнить, что делали тогда?

— Мне было 12, и, скорее всего, я где-то в Европе играл турнир в возрастной категории до 14 лет. Я, кстати, считал, что предыдущий российский финал был здесь, в Дубае, два года назад, когда Аслан Карацев обыграл Андрея. Но точно — это было в полуфинале. Спасибо, что поправили меня.

На турнире АТР в Дубае Даниил Медведев выиграл третий титул за последние три недели

Что касается нашей встречи с Андреем, то вчера я как раз подумал: как же здорово, что мы, зная друг друга с детства, встречаемся в финале на таком крупном турнире! Мы с Андреем и Кареном много чего достигли. Выигрывали командные турниры — Кубок Дэвиса и ATP Cup, и я рад, что у нас по-прежнему есть возможность показывать на мировой арене свое мастерство.

— Сколь высоко вы ставите победу в дубайском полуфинале над Новаком Джоковичем?

— Это было что-то феноменальное. Все-таки начиная с прошлогоднего итогового турнира в Турине он не проигрывал 20 матчей подряд. Когда у Новака случаются такие серии, он всегда хочет продлить их как можно дольше, чтобы попробовать установить очередной рекорд. И в пятницу я знал, что он будет бороться за каждый мяч до самого конца, даже если у него что-то не получается.

— Ваша собственная беспроигрышная серия теперь состоит из 14 матчей. В конце 2020-го и в начале 2021 года вы выиграли 20 встреч подряд, а во второй половине 2019-го сыграли 6 финалов кряду. Можете сравнить свои нынешние ощущения с теми, что были тогда?

— Каждый раз все меняется, и ты испытываешь что-то новое. Прошлый сезон был непростой. Вышло так, что в конце января после Открытого чемпионата Австралии я, не набрав достаточного количества очков, заслуженно вылетел из десятки. Сейчас я просто рад, что удалось выиграть три титула подряд. В воскресенье лечу в Индиан-Уэллс и буду стараться побеждать там.

— Вы в курсе, что установили своеобразный рекорд АТР — выиграли 18 титулов в 18 разных городах?

— Честное слово, это не специально! (Смеется.) Естественно, передо мной не стоит такая задача — не выигрывать один турнир дважды, и где-нибудь я постараюсь повторить. Хотя не буду скрывать: я уже вспоминаю, где еще не выигрывал. Расширить свою коллекцию титулов было бы здорово.

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