Главные анонсы 6–12 марта

6 марта, понедельник
В Вене (Австрия) состоится заседание совета директоров МАГАТЭ.
В Женеве (Швейцария) пройдет заседание Генерального совета ВТО.
В Москве Никулинский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве против экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и других фигурантов.
7 марта, вторник
В Брюсселе (Бельгия), как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предоставит министрам обороны 27 стран сообщества предложения об ускорении поставок дополнительного вооружения Украине.
В Нижнем Новгороде в Ленинском райсуде рассмотрят иск компании «Гранат» (бренд «Тануки») к представителям запрещенной в РФ организации «Мужское государство» за информационную атаку на рестораны сети.
В Париже (Франция) аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове, а также аэропорты других крупнейших французских городов сократят количество рейсов на 20–30% из-за общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста.
8 марта, среда
В Монте-Карло (Монако) стартует Весенний фестиваль искусств.
9 марта, четверг
В Брюсселе (Бельгия) делегации Финляндии и Швеции обсудят с представителями Турции членство в НАТО.
В ЯНАО начнутся II Всероссийские Арктические игры.
10 марта, пятница
В США введут пошлину в 200% на импорт алюминия из России.
В Москве Измайловский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
В режиме видеоконференции пройдет внеочередной конгресс Международной федерации фехтования, на котором рассмотрят вопрос о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации.
11 марта, суббота
В Анкаре (Турция), как ожидается, оппозиция огласит имя кандидата на президентских выборах.
В Лос-Анджелесе (США) вручат премию «Золотая малина».
В Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night.
12 марта, воскресенье
В Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар».