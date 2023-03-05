Главные анонсы 6–12 марта

6 марта, понедельник

В Вене (Австрия) состоится заседание совета директоров МАГАТЭ.

В Женеве (Швейцария) пройдет заседание Генерального совета ВТО.

В Москве Никулинский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве против экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и других фигурантов.

7 марта, вторник

В Брюсселе (Бельгия), как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предоставит министрам обороны 27 стран сообщества предложения об ускорении поставок дополнительного вооружения Украине.

В Нижнем Новгороде в Ленинском райсуде рассмотрят иск компании «Гранат» (бренд «Тануки») к представителям запрещенной в РФ организации «Мужское государство» за информационную атаку на рестораны сети.

В Париже (Франция) аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове, а также аэропорты других крупнейших французских городов сократят количество рейсов на 20–30% из-за общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста.

8 марта, среда

В Монте-Карло (Монако) стартует Весенний фестиваль искусств.

9 марта, четверг

В Брюсселе (Бельгия) делегации Финляндии и Швеции обсудят с представителями Турции членство в НАТО.

В ЯНАО начнутся II Всероссийские Арктические игры.

10 марта, пятница

В США введут пошлину в 200% на импорт алюминия из России.

В Москве Измайловский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В режиме видеоконференции пройдет внеочередной конгресс Международной федерации фехтования, на котором рассмотрят вопрос о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации.

11 марта, суббота

В Анкаре (Турция), как ожидается, оппозиция огласит имя кандидата на президентских выборах.

В Лос-Анджелесе (США) вручат премию «Золотая малина».

В Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night.

12 марта, воскресенье

В Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар».