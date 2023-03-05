МВД объявило в розыск предполагаемого участника нападения на брянские села

Предполагаемого участника атаки на брянские села Илью Богданова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД. По какой статье уголовного розыска его ищут, не уточняется.

2 марта в два села в Брянской области вторглись, предположительно, две группы вооруженных людей с территории Украины. В ходе боестолкновений были убиты два человека, еще двое получили ранения. Президент России Владимир Путин счел происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность.

Ответственность за нападение взял на себя воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус». В подразделение входят, в частности, русские националисты, которые с 2014 года участвуют в военных действиях на Донбассе. В Telegram-каналах сообщалось, что один из участников нападения — Илья Богданов. RT называл его бывшим офицером ФСБ, который перешел на сторону Украины в 2014 году. По информации издания, против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Олеся Павленко