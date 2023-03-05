В МИД России планируют заключить безвизовые соглашения с 11 странами

Ряд стран Азии, Африки и Северной Америки могут стать безвизовыми для граждан России. О работе над межправительственными соглашениями в этой сфере рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки»,— сообщил господин Иванов ТАСС.

По его словам, процесс согласования договоров является «улицей с двусторонним движением», из-за чего результат переговоров зависит не только от российской стороны.

О работе над безвизовым режимом с Оманом глава МИД России Сергей Лавров сообщал в мае 2022 года. Для краткосрочного посещения ряда стран, перечисленных Евгением Ивановым (в частности, Барбадоса и Малайзии) россиянам и сейчас не требуется виза.