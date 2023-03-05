Губернатор Брянской области сообщил о завершении восстановительных работ после нападения на села

Восстановительные работы после проникновения диверсантов в села Сушаны и Любечане Брянской области завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«2 марта украинские диверсанты совершили террористический акт на территории Климовского района. Украинский беспилотник совершил атаку на село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили»,— написал губернатор в Telegram.

Губернатор Брянской области отметил, что владельцу сгоревшего дома в селе Сушаны будет выплачена компенсация. Также 1 млн руб. получат семьи погибших, 500 тыс. руб. — пострадавшие. По последним данным, в результате нападения погибли два человека, еще двое получили ранения, среди них десятилетний мальчик.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — с территории Украины проникли вооруженные люди. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Власти Украины свою причастность отрицают. Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне украинских вооруженных сил «Русский добровольческий корпус». МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки Илью Богданова.

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