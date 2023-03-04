Даниил Медведев перешел в беспроигрышный режим

Победителем Dubai Duty Free Tennis Championships, завершившегося в ОАЭ крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $2,8 млн, cтал Даниил Медведев, который уверенно в двух партиях переиграл Андрея Рублева и стал первым в истории российским теннисистом, завоевавшим три титула за три недели. Это позволило Медведеву подняться в мировом рейтинге на шестое место, опередив Рублева, и вернуть себе звание первой ракетки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев после победы в матче с Андреем Рублевым

Фото: Kamran Jebreili / AP Даниил Медведев после победы в матче с Андреем Рублевым

Фото: Kamran Jebreili / AP

«Спасибо за финал, мужики!» — раздалось по-русски с трибуны дубайского теннисного стадиона за минуту до окончания матча, в котором в шестой раз за всю историю АТР титул оспаривали два россиянина. Пять предыдущих таких финалов игрались уже очень давно, и в последнем из них, на Кубке Кремля 2008 года, Игорь Куницын сенсационно сломил сопротивление Марата Сафина. Однако в данном случае обошлось без сюрпризов. Победа Даниила Медведева, очевидного фаворита этой встречи, конечно, не стала откровением. Но скорость, с которой он добился нужного для себя результата, впечатляла. «Сегодня Даниил просто уничтожил меня. Я не знаю, как он это делает»,— сказал Андрей Рублев, проиграв со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 8 минут. В свою очередь, Медведев написал на телевизионной камере «Not over yet», что в переводе с английского означает «Еще ничего не закончилось».

Вечных победных серий, разумеется, не бывает, и нынешний нон-стоп Медведева тоже когда-нибудь завершится. Но 14 матчей, выигранных менее чем за три недели в Роттердаме, Дохе и Дубае,— это великолепный показатель. Тем более что в списке проигравших россиянину значится Новак Джокович, который фактически без вариантов уступил ему в пятницу в полуфинале.

Рублев за свое выступление в Дубае, безусловно, тоже заслуживает самых добрых слов. Его подвиг во встрече второго круга против испанца Алехандро Давидовича-Фокины, по ходу которой россиянину удалось отыграть пять матчболов, стал одним из самых ярких эпизодов турнира. Весьма ценной стала и победа над Александром Зверевым — соперником, которого Рублеву на турнирах АТР ранее обыграть не удавалось. Но чтобы одолеть Медведева, Рублеву требовалось действовать практически идеально: подавать с первого мяча и безошибочно действовать на задней линии, стараясь максимально затягивать игру на приеме. Учитывая значимость матча и уровень тенниса, который демонстрировал соперник, это было практически нереально. Квинтэссенцией того, что затем будет происходить на корте в течение часа с небольшим, стал первый же гейм, в котором Медведев сразу же взял чужую подачу. В общей же сложности он сделал это четыре раза, в то время как Рублев, несмотря на достаточно частые выходы к сетке, не заработал ни одного брейк-пойнта, вытянув на приеме за весь матч лишь восемь очков.

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«Ъ» поинтересовался у прошлогоднего дубайского чемпиона, имеет ли для него значение тот факт, что Медведев теперь снова обошел его в рейтинге и вернул себе звание первой ракетки России. «А для меня Даниил все время оставался номером один в стране,— сказал Рублев.— Его результаты объективно были лучше, чем у меня. Прекрасно понимаю, что вперед я вышел лишь потому, что на Australian Open ему не удалось подтвердить прошлогодние очки. Я и узнал-то об этом не сразу, а случайно».

«Для меня этот год начался не очень удачно, но сейчас я чувствую себя совершенно иначе. Конечно, большое значение имеет запас уверенности, который мне удалось набрать в последние недели,— сказал, в свою очередь, Медведев.— Если же говорить о сегодняшнем матче, то я прекрасно понимал, что Андрей из тех игроков, которые могут доставить большие проблемы любому сопернику в туре. Поэтому моя сегодняшняя победа отнюдь не означает, что так будет всегда. В следующий раз все может сложиться иначе».

Триумф в Дубае кроме всего прочего позволил Медведеву подняться на третье место в классификации, которая учитывает результаты, показанные в нынешнем сезоне, и используется для отбора на ноябрьский итоговый турнир в Турине. До него, конечно, еще очень далеко, тем не менее с начала года на счету Медведева уже 1430 баллов (из них 1250 набрано за последние три недели). Он всего на 40 очков отстает от идущего вторым грека Стефаноса Циципаса и ровно на 1000 — от лидера Новака Джоковича.

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А еще Медведев установил оригинальный «географический» рекорд. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим свои первые 18 титулов в 18 разных городах. В этот перечень входят: Сидней, Уинстон-Сэйлем, Токио, София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай, Париж, Лондон, Марсель, Санта-Понса, Торонто, Нью-Йорк, Лос-Кабос, Вена, Роттердам, Доха и Дубай. В воскресенье он вылетает в Калифорнию на следующий турнир, который имеет категорию Masters 1000 и пройдет в Индиан-Уэллсе.

Евгений Федяков