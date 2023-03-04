Bloomberg: Россия восстановила импорт на уровне 2020 года

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат рассказал Bloomberg, что Россия, согласно имеющимся данным, успешно обходит санкции Евросоюза и стран G7. Тем самым Москва обеспечивает импорт полупроводников и других необходимых для ведения боевых действий технологий.

Как сообщает Bloomberg, российский импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню 2020 года». Согласно торговым данным, передовые чипы и интегральные схемы, производящиеся в основном в Евросоюзе, поставляются в Россию через третьи страны. В частности, речь идет о Турции, ОАЭ, Казахстане. Кроме того, выросли поставки из Китая.

В пример Bloomberg приводит статистику импорта товаров в Россию из Казахстана. Так, в 2022 году Казахстан отправил в РФ передовые полупроводники на сумму $3,7 млн. При этом в 2021 году эта сумма составляла $12 тыс.

С 2017 по 2021 год Россия закупала у Евросоюза, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на $163 млн. В 2022 году этот показатель снизился до $60 млн. По данным Trade Data Monitor, дефицит удалось восполнить за счет поставок из Турции, Сербии, ОАЭ и других стран.

Как отмечает Bloomberg, Еврокомиссия — исполнительный орган Евросоюза — дает рекомендации по санкциям. Однако за выявлением нарушений должны следить власти стран членов организации. Неназванный дипломат в разговоре с Bloomberg заявил, что Евросоюзу не хватает эффективного аппарата для обеспечения контроля за санкциями. В связи с этим ограничительные меры ЕС отстают по своей эффективности от санкций США, отмечает агентство.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада с 23 по 25 февраля представляли новые санкционные списки, включающие дополнительные ограничения в РФ поставок продукции, которая может быть использована в военных целях, и лиц, по мнению правительств G7, причастных к обходу санкций.

Вслед за введением нового пакета Минюст США сообщил, что наймет дополнительно 25 прокуроров, которые будут расследовать обход санкций и мер экспортного контроля в отношении России. В Евросоюзе также пообещали ввести контроль за обходом санкций. Как он будет реализован, пока неизвестно.

Подробнее о новых антироссийских санкциях — в материале «Ъ FM» «Запад вышел с юбилейным списком».

Лусине Баласян