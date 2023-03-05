Ученые ведущих университетов мира запустили инициативу по поиску внеземной жизни

Ученые четырех ведущих университетов мира объединились для исследования происхождения жизни на Земле и поиска подобных биологических процессов в других местах Вселенной. На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне 4 марта университеты Кембриджа (Великобритания), Гарварда и Чикаго (США) и ETH Zurich (Швейцария) объявили о создании Федерации происхождения. Ученые полагают, что, вероятно, высокоразвитые цивилизации во Вселенной могут быть чрезвычайно редки, в отличие от простых организмов.

Об это заявил Дидье Келоз, лидер инициативы, работающий по совместительству в Кембридже и ETH. «Мы обнаружили огромное разнообразие планетных систем, и многие из них сильно отличаются от Солнечной системы»,— сказал господин Келоз (цитата по Financial Times). Его коллега из Кембриджа Эмили Митчелл считает, что простая жизнь будет широко распространена в нашей галактике, судя по скорости, с которой микробы появились на молодой Земле около 4 млрд лет назад.

«Биосигнатуры могут показать, является ли происхождение самой жизни и ее эволюция на Земле просто счастливой случайностью или частью фундаментальной природы вселенной»,— пояснила госпожа Митчелл.

Согласно современным моделям, на Земле жизнь возникла около 4,1–3,8 млрд лет назад, при том что сама планета сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад.

Мария Федотова