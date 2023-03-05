Фигуристы Кагановская и Ангелопол победили в танцах на льду в финале Гран-при России

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол с результатом 203,65 балла одержали победу в финале Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду в Санкт-Петербурге. Ритм-танец фигуристов оценили в 80,95 балла, произвольный танец — в 122,70 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На втором месте по результатам двух программ оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Их прокаты судьи оценили в 202,26 балла (81,40 балла за ритм-танец и 120,86 блла за произвольный). Третье место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин, на счету которых 197,45 балла (80,59 и 116,86).

Милена Костерева