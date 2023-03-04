ТАСС: в отношении сотрудников «Мемориала» возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

В отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В «Мемориале» эту информацию не подтвердили.

Собеседник агентства сообщил, что дело возбуждено «в отношении неустановленных сотрудников» общества. Расследованием занимается Тверской следственный отдел ГСУ СКР по Москве.

По словам источника агентства, основанием для возбуждения дела послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны».

«Следствие полагает, что ряд сотрудников "Мемориала" приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации»,— сказал собеседник агентства.

Позже председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский сообщил RTVI, что ему неизвестно о возбуждении дела в отношении сотрудников организации.

В ноябре 2021 года прокуратура Москвы подала иски в Мосгорсуд суд о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом), а также в Верховный суд о ликвидации «Международного Мемориала». В исках перечислялись нарушения этими организациями закона об иностранных агентах. 28 декабря того же года Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд — правозащитный центр «Мемориал».