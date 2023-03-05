Минобороны Азербайджана сообщило о погибших в перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате перестрелки в Нагорном Карабахе несколько человек погибли. Точное количество пострадавших не приводится. Оборонное ведомство обвинило армянскую сторону в «очередной провокации» и возложило ответственность на военно-политическое руководство Армении.

Как уточнили в ведомстве, в распоряжение азербайджанской стороны поступила информация о незаконной перевозке по проселочным дорогам с территории Армении в Карабах оружия, боеприпасов и личного состава.

«В целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон»,— говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана подчеркнуло, что произошедшее свидетельствует о необходимости создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин–Ханкенди. «Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора против Азербайджана»,— добавили в министерстве.

Ранее об инциденте в Нагорном Карабахе сообщило региональное МВД. В министерстве заявили, что диверсионная группа военных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. В результате, как сообщает армянское госагентство «Арменпресс» со ссылкой на полицию, погибли три сотрудника МВД непризнанной республики, один ранен .

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Ереван призывают к ответу».

Милена Костерева