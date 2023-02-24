Годовщина начала спецоперации: новые санкции против России и помощь Украине. Главное

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Штаты пообещали выделить Украине дополнительно более $2 млрд, а Канада направит на украинские нужды $32,5 млн. Польша тем временем поставила первые танки Leopard 2. «Ъ» собрал главные заявления за сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие санкции ввели против России:

Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России. Под ограничения попали губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Курской области Роман Старовойт, а также патриарх Кирилл, бизнес-омбудсмен Борис Титов и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Из компаний под санкции попали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.

ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России. Под ограничения попали губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Курской области Роман Старовойт, а также патриарх Кирилл, бизнес-омбудсмен Борис Титов и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Из компаний под санкции попали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik. Великобритания объявила о новых санкциях против 92 физических и юридических лиц из России. Под них попали руководители «Росатома», «Ростеха» и «Алмаз-антея», а также банки «УралСиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и МТС-банк.

объявила о новых санкциях против 92 физических и юридических лиц из России. Под них попали руководители «Росатома», «Ростеха» и «Алмаз-антея», а также банки «УралСиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и МТС-банк. Белый дом США анонсировал новые санкции против России, которые планируется ввести совместно с G7. Они затронут более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран, «которые поддерживают военные действия». Также США намерены повысить пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции в совокупности на $2,8 млрд.

анонсировал новые санкции против России, которые планируется ввести совместно с G7. Они затронут более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран, «которые поддерживают военные действия». Также США намерены повысить пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции в совокупности на $2,8 млрд. Минфин США внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица из России и еще ряда стран.

внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица из России и еще ряда стран. В рамках санкций в черный список Минторга США попали 76 новых юрлиц. Ведомство также внесло в перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, еще 276 наименований (применительно к РФ и Белоруссии).

попали 76 новых юрлиц. Ведомство также внесло в перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, еще 276 наименований (применительно к РФ и Белоруссии). Под ограничения Госдепартамента США попали главы более 40 российских регионов, девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьер Татьяна Голикова.

попали главы более 40 российских регионов, девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьер Татьяна Голикова. Под санкции США попала Запорожская АЭС. В отношении 1 219 представителей ВС РФ введены визовые ограничения.

С 10 марта США вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевой продукции из РФ, сообщил Белый дом. При этом Джо Байден заявил, что 200%-ный тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России может быть исключен для стран, которые сами введут аналогичную пошлину.

По данным Bloomberg, США будут оказывать давление на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России и пытаются сохранить с ней торговые связи.

Страны G7 решили не размораживать российские активы до завершения конфликта, чтобы гарантировать, что РФ «заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».

решили не размораживать российские активы до завершения конфликта, чтобы гарантировать, что РФ «заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины». Лидеры стран G7 заявили о планах ограничить экспорт российских алмазов — как необработанных, так и ограненных.

Радио RMF сообщало, что Польша может заблокировать десятый пакет антироссийских санкций ЕС, так как хочет добиться более жестких ограничений, в том числе запрета на импорт российских алмазов.

Какие новые пакеты помощи Украине анонсировали: