Годовщина начала спецоперации: новые санкции против России и помощь Украине. Главное

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Штаты пообещали выделить Украине дополнительно более $2 млрд, а Канада направит на украинские нужды $32,5 млн. Польша тем временем поставила первые танки Leopard 2. «Ъ» собрал главные заявления за сегодня.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Какие санкции ввели против России:
- Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России. Под ограничения попали губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Курской области Роман Старовойт, а также патриарх Кирилл, бизнес-омбудсмен Борис Титов и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Из компаний под санкции попали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.
- Великобритания объявила о новых санкциях против 92 физических и юридических лиц из России. Под них попали руководители «Росатома», «Ростеха» и «Алмаз-антея», а также банки «УралСиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и МТС-банк.
- Белый дом США анонсировал новые санкции против России, которые планируется ввести совместно с G7. Они затронут более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран, «которые поддерживают военные действия». Также США намерены повысить пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции в совокупности на $2,8 млрд.
- Минфин США внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица из России и еще ряда стран.
- В рамках санкций в черный список Минторга США попали 76 новых юрлиц. Ведомство также внесло в перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, еще 276 наименований (применительно к РФ и Белоруссии).
- Под ограничения Госдепартамента США попали главы более 40 российских регионов, девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьер Татьяна Голикова.
- Под санкции США попала Запорожская АЭС. В отношении 1 219 представителей ВС РФ введены визовые ограничения.
- С 10 марта США вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевой продукции из РФ, сообщил Белый дом. При этом Джо Байден заявил, что 200%-ный тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России может быть исключен для стран, которые сами введут аналогичную пошлину.
- По данным Bloomberg, США будут оказывать давление на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России и пытаются сохранить с ней торговые связи.
- Страны G7 решили не размораживать российские активы до завершения конфликта, чтобы гарантировать, что РФ «заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
- Лидеры стран G7 заявили о планах ограничить экспорт российских алмазов — как необработанных, так и ограненных.
- Радио RMF сообщало, что Польша может заблокировать десятый пакет антироссийских санкций ЕС, так как хочет добиться более жестких ограничений, в том числе запрета на импорт российских алмазов.
Какие новые пакеты помощи Украине анонсировали:
- Страны G7 инициировали выделение $39 млрд в качестве финансовой помощи для поддержки Украины, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил выделение Украине $2 млрд на обеспечение «помощи в области безопасности». В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и другое оборудование. При этом его передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям.
- Еще $7 млн Украине выделит Бюро по делам образования и культуры Госдепа США. Деньги пойдут на устранение ущерба и защиту объектов украинского культурного наследия. Как следует из опубликованного на сайте правительства заявления, «культурная идентичность Украины находится под постоянной угрозой и атаками со стороны российских войск».
- МИД Южной Кореи сообщил, что страна окажет Украине гуманитарную помощь на $130 млн — средства потратят на восстановление инфраструктуры, реконструкцию пострадавших регионов и разминирование.
- $32,5 млн Украине выделит Канада. $7,5 млн из этой суммы потратят на разминирование, $13 млн — на привлечение к ответственности, в том числе за сексуализированное насилие в условиях конфликта, еще $12 млн направят на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
- Сегодня на Украину были доставлены первые танки Leopard 2 из обещанных Польшей 14 штук. Их прибытие подтвердил Владимир Зеленский.
- Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон объявил о готовности страны передать Украине до 10 танков Leopard 2 A5, противоракетные системы IRIS-T и установки ПВО Hawk.
- Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении Берлина передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2 A6, доведя их число таким образом до 18.