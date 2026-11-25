В Кремле сочли оправданным намерение Ливии ответить на удар по судам в Бенгази
Любое государство не оставляет безнаказанным покушение на жизнь своих военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление властей Ливии о готовящихся мерах в ответ на удар морских беспилотников у побережья города Бенгази.
Безэкипажные катера ударили по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara 22 ноября. Ливийские военные отражали атаку весь день. По данным Reuters, пострадали не менее десяти человек, среди которых есть граждане России и Ливии.
Президент Владимир Зеленский признал причастность Украины к атаке. Член ливийского президентского совета Муса аль-Кони заявил, что эти действия равнозначны объявлению войны, и пообещал немедленно принять «все необходимые правовые и дипломатические меры как на региональном, так и на международном уровне».
Источники Associated Press допускают, что беспилотники могли запустить с «базы, контролируемой украинскими силами в западной части Ливии». По данным CNN, украинские операторы беспилотников базируются на военных объектах в этой части страны еще с осени 2025 года. Ливийское Минобороны называло эту информацию ложной и указывало, что Триполи не разрешал иностранным военным использовать свои базы для «совершения враждебных действий против какого-либо государства».