Любое государство не оставляет безнаказанным покушение на жизнь своих военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление властей Ливии о готовящихся мерах в ответ на удар морских беспилотников у побережья города Бенгази.