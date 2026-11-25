Открытое горение потушено на атакованном в Финском заливе сухогрузе Sparta II
Открытое горение ликвидировано на атакованном беспилотниками в Финском заливе российском сухогрузе Sparta II. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Дмитрий Ядров.
«Проходит оценка данного судна для того, чтобы была возможность поставить его к причалу»,— сказал господин Ядров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, к ликвидации последствий атаки привлекли 40 специалистов Морспасслужбы, а также три аварийно-спасательных судна.
Sparta II — универсальный сухогруз компании «Оборонлогистика» (принадлежит Минобороны России). Вечером 21 ноября судно атаковали два морских беспилотника. При ударе пострадал один член экипажа. На сухогрузе начался пожар. Накануне его отбуксировали в порт Санкт-Петербурга. Украинские власти подтвердили причастность к атаке.