«Проходит оценка данного судна для того, чтобы была возможность поставить его к причалу»,— сказал господин Ядров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, к ликвидации последствий атаки привлекли 40 специалистов Морспасслужбы, а также три аварийно-спасательных судна.