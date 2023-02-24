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Коммерсантъ FM
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RMF: Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций против России из-за его мягкости

Польша может заблокировать десятый пакет санкций Евросоюза против России. Страна хочет добиться более жестких ограничений, в том числе запрета на импорт российских алмазов. Об этом сообщило польское радио RMF со ссылкой на источники.

«Нас будут обвинять в том, что мы блокируем санкции. Правда в том, что немцы при поддержке итальянцев настаивают на введении исключений, и мы не можем на это согласиться»,— сказал собеседник RMF.

По информации издания, Польша настаивает на включении в санкционный список «Росатома» и институций, ответственных за вывоз украинских детей в Россию. Страна также требует ввести запрет на импорт российских алмазов и сократить льготы на импорт каучука.

Как пишет RMF, возможная блокировка санкций со стороны Польши вызывает беспокойство в ЕС. При этом европейские дипломаты не ожидают, что Польша действительно заблокирует принятие десятого пакета. По их словам, это показало бы разногласия в ЕС и «порадовало бы» президента России Владимира Путина.

Ранее в Еврокомиссии анонсировали принятие десятого пакета санкций против России 24 февраля — к годовщине ввода российских войск на Украину. При этом ограничения не смогли согласовать на встрече 23 февраля из-за того, что Польша выступила против исключений, допущенных в рамках запрета импорта российского синтетического каучука. Очередное обсуждение нового пакета должно пройти сегодня, 24 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Десятый пакет посеял разногласия».

Олеся Павленко

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