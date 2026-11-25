Британия будет лицензировать продажу любых ножей ради борьбы с преступностью
Министерство внутренних дел Великобритании планирует ввести систему лицензирования продажи любых ножей, включая столовые приборы и кухонные ножи. Таким образом британские власти надеются добиться снижения количества преступлений с использованием холодного оружия, которое за последние десять лет выросло на 49%. Если мера вступит в силу, Великобритания станет первой страной, лицензирующей эти приборы.
Согласно планам министерства, трехлетнюю лицензию на продажу любых ножей — от ножей для масла до мачете — должны будут получать все магазины, торгующие этим товаром, в том числе онлайн. Британским компаниям, ввозящим ножи из-за границы, понадобится отдельная импортная лицензия, а зарубежные продавцы должны будут работать через посредника в Великобритании, который будет отвечать за соблюдение правил лицензирования. Сетевые супермаркеты должны будут оформлять отдельную лицензию на каждый свой магазин.
При оформлении документов полиция будет проверять соискателей на наличие судимостей и благонадежность, как это делается при выдаче лицензии на огнестрельное оружие. Полиция сможет проверять также магазины и склады, чтобы убедиться в надежном хранении этой продукции. За нарушение требований продавцов будут штрафовать, за серьезные нарушения лицензия аннулируется.
Решение министерства принято по итогам общественных обсуждений и консультаций, запущенных после нескольких случаев убийств с использованием ножей. Одним из поводов стал инцидент Саутпорте в июле 2024 года. Тогда 17-летний подросток, сын иммигрантов из Руанды, убил ножом трех девочек и ранил еще десять человек в танцевальной студии. За год по июнь 2026 года включительно полиция выявила более 48,6 тыс. преступлений с использованием ножей или острых предметов.