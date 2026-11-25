Решение министерства принято по итогам общественных обсуждений и консультаций, запущенных после нескольких случаев убийств с использованием ножей. Одним из поводов стал инцидент Саутпорте в июле 2024 года. Тогда 17-летний подросток, сын иммигрантов из Руанды, убил ножом трех девочек и ранил еще десять человек в танцевальной студии. За год по июнь 2026 года включительно полиция выявила более 48,6 тыс. преступлений с использованием ножей или острых предметов.