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Коммерсантъ FM
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Страны G7 заявили о планах ограничить экспорт российских алмазов

Лидеры стран G7 планируют усиливать «беспрецедентные и скоординированные санкции» против России, а также продолжать поддерживать Украину. В рамках новых ограничений они хотят ввести санкции в отношении экспорта российских алмазов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогу онлайн-саммита G7, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе страны заявили о планах принять совместные меры в отношении экспорта российских алмазов — как необработанных, так и ограненных. Сейчас под санкциями США и Великобритании находится российская АЛРОСА.

Кроме того, G7 планирует продолжать сокращать доходы России от экспорта энергоносителей, а также ограничить доступ к технологиям, которые позволили бы развивать военный и промышленный секторы.

Кроме того, как сообщается в заявлении, страны G7 будут сохранять финансовые каналы с Россией для важных трансакций, но при этом применять новые меры в отношении российских финансовых учреждений.

Сегодня, 24 февраля, США и Великобритания расширили санкции против России. Под ограничения попали банки, десятки компаний и представители российского истеблишмента.

Анастасия Ларина

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