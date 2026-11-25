Ректора и проректора Сочинского университета обвиняют в присвоении средств вуза
В Сочи в суд поступило уголовное дело в отношении бывших ректора и первого проректора ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». Их обвиняют в превышении полномочий и присвоении средств вуза, сообщает прокуратура Краснодарского края. В картотеке Центрального суда Сочи указано, что подсудимыми являются Игорь Гайдамашко и Сергей Угрюмов.
По данным обвинения, в 2024 году руководители университета организовали выдачу стимулирующих выплат сотрудникам на общую сумму 540 тыс. руб. за высокие показатели в работе. Затем ректор Гайдамашко и первый проректор Угрюмов забрали средства у сотрудников и присвоили их.
Сочинский государственный университет был создан в 2011 году на базе учебно-научного центра повышения квалификации кадров для санаторно-курортной и туристической отрасли. В университете работают факультеты туризма и сервиса, инженерных и цифровых технологий, экономики и права, а также социально-педагогический факультет. Игорь Гайдамашко и Сергей Угрюмов руководили вузом с 2022 по 2024 год.