Сочинский государственный университет был создан в 2011 году на базе учебно-научного центра повышения квалификации кадров для санаторно-курортной и туристической отрасли. В университете работают факультеты туризма и сервиса, инженерных и цифровых технологий, экономики и права, а также социально-педагогический факультет. Игорь Гайдамашко и Сергей Угрюмов руководили вузом с 2022 по 2024 год.