Госдеп, Минторг и Минфин США объявили о новых санкциях против России

Минфин США внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица из России и еще ряда стран. Кроме того, в рамках санкций был расширен черный список Минторга США: в него попали 76 новых юрлиц (pdf1. и pdf2.).

Новые ограничения ввел Госдепартамент США: под ограничения попали главы десятков российских регионов, девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, а также вице-премьера Татьяну Голикову. В отношении 1 219 представителей вооруженных сил России введены визовые ограничения. Под санкции попала Запорожская АЭС.

США также ввели санкции против ряда российских банков: Московский кредитный банк; Банк «Урасиб»; МТС Банк; Банк «Санкт-Петербург»; Банк «Зенит»; Ланта Банк; Металлинвестбанк; Банк «Приморье»; СДМ-Банк; Уральский банк реконструкции и развития; Банк «Левобережный».

Под санкции попали технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, фонды «Сколково» и «Сколтех»; компании группы «Велес»; Мегафон; а также руководители private banking «Альфы», «Сбера» и Росбанка. Под санкции Минторга США попали компании из Китая, Нидерландов, Канады, Франции, Люксембурга (pdf1.).

Кроме того, Минторг США расширил перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, относительно России и Белоруссии: в него вошли еще 276 наименований.

В рамках санкций США с 10 марта введут 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Введены экспортные ограничения в отношении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России; Авиационного комплекса имени Ильюшина, Ракетного центра имени академика Макеева.

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