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Коммерсантъ FM
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Страны G7 не разморозят российские активы до завершения украинского конфликта

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют держать зарубежные активы России в замороженном состоянии, пока не будет найдено решение конфликта на Украине. Такое решение было принято, чтобы гарантировать, что Россия «заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины», сообщает пресс-служба Белого дома.

В пресс-релизе Белого дома, опубликованном сегодня, 24 февраля, Вашингтон также анонсировал новые санкции, которые планируется ввести совместно с G7. Они, в частности, затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, «которые поддерживают военные действия России». Кроме того, США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции в совокупности на $2,8 млрд, сообщил Белый дом.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США сможет передать часть конфискованных российских активов Госдепу, а тот уполномочен направлять их на помощь Украине. В начале февраля суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с российским бизнесменом Константином Малофеевым. Средства могут пойти на помощь Украине.

В странах Европы по состоянию на середину февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц в общей сложности на $21,5 млрд. 15 февраля ЕС объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Речь может идти о средствах в размере до $300 млрд, принадлежащих Центробанку РФ, а также попавшим под санкции физическим и юридическим лицам. В Москве называют такую инициативу попыткой кражи чужой собственности и предупреждают о готовности принять ответные меры.

Подробнее о планах ЕС конфисковать активы РФ — в материале «Российские активы хотят отнять и поделить».

Эрдни Кагалтынов

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