Берлин пообещал поставить Киеву еще 4 танка Leopard 2, увеличив общее количество до 18

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2 A6 из немецких военных запасов. Об этом сообщило военное ведомство ФРГ.

«Таким образом, Германия увеличивает количество передаваемых танков с 14 до 18»,— отметили в министерстве (цитата по Reuters).

25 января Берлин объявил о поставке вооруженным силам Украины 14 танков Leopard 2, а также разрешил их реэкспорт другим странам. Тогда ABC со ссылкой на источник сообщал, что 12 стран готовы поставить Украине около 100 танков Leopard 2.

В феврале The Times сообщала, что партнеры Киева пообещали направить около 320 танков, однако к апрелю Украина получит только 50.

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Мария Федотова