Песков назвал хорошей для Зеленского идею Лукашенко вместе приехать в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко сопроводить президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву.
«Президент Белоруссии неоднократно говорил о своей готовности оказывать посильные содействия урегулированию этого конфликта... Очень хорошее предложение для Зеленского. Но, как мы знаем, оно ему не понравилось»,— сказал господин Песков на брифинге.
Александр Лукашенко выдвинул такое предложение в интервью французскому журналу Le Point. По его словам, это бы способствовало скорейшему завершению российско-украинского конфликта. «Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет»,— заявил белорусский президент.
Владимиру Зеленскому эта идея показалась неконструктивной. «Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня в самолет и полететь»,— возмутился президент Украины.