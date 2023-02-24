США выделили Украине $7 млн для защиты культурного наследия

Бюро по делам образования и культуры Госдепа США объявило о выделении Украине $7 млн для охраны культурного наследия страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США.

Как уточнили в ведомстве, выделенные средства будут направлены на устранение ущерба и защиту объектов украинского культурного наследия, поскольку «культурная идентичность Украины находится под постоянной угрозой и атаками со стороны российских войск».

В рамках инициативы будет осуществляться защита от повреждений и возможных краж на объектах, аварийная стабилизация поврежденных участков, а также разработка и реализация планов по их сохранению и восстановлению.

По данным ЮНЕСКО, всего после начала военной операции России на Украине были частично или полностью разрушены 241 культурный объект. Среди них 106 религиозных сооружений, 86 исторических зданий, 19 памятников, а также 18 музеев и 12 библиотек.

Милена Костерева