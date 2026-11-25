Минфин предложил повысить импортную пошлину на деликатесы до 15%
Минфин предложил с января повысить пошлину на деликатесы из недружественных стран, включая морепродукты, пармезан, хамон и трюфели. Ставку планируют установить на уровне 15%, заявил замминистра Алексей Сазанов.
Как уточнил господин Сазанов, предложение направлено в таможенную подкомиссию, которая его рассмотрит. Перечень продукции, поставки которой подпадут под пошлину, планируется составить после обсуждения этой инициативы на подкомиссии. Сколько средств может поступить в бюджет от этого нововведения, господин Сазанов сказать затруднился, передает «Интерфакс».
В октябре спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала отменить льготы по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, включая устрицы и лобстеры. По ее словам, бюджет получил бы от отмены льгот около 6 млрд руб. Идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Счетная палата после этого предложила расширить список деликатесов, на которые не будет распространяться льготная ставка НДС 10%.